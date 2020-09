3 sep 2020

Sin duad alguna, el balayage es la técnica de coloración estrella de las peluquerías del mundo entero. Y en su afán de seguir siendo la estrella del color capilar, esta temporada se reinventa con el reverse balayage o balayage invertido, que consiste en colorear la melena con unas mechas degradadas en las que las que las puntas están más oscuras que las raíces, como las que triunfaron a finales de la décado de los noventa, principio de los 2000.

“Consiste en dar literalmente la vuelta al balayage, que es una técnica de coloración que se caracteriza por simular los reflejos naturales que provoca el sol en medios y puntas de la melena, dejando la raíz más oscura. En el reverse balayage, en cambio, las raíces son más claras que las puntas, iluminando los mechones que caen sobre el rostro”, explica Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.

Las mechas reverse balayage se caracterizan por ser más claras en la ráiz y más oscuras en als puntas. pinit

La técnica para este tipo de coloración es la misma que se emplea en el balayage habitual, aunque en vez de aplicar el color claro de medios a puntas, se extiende este de raíces a medios. “Es perfecta tanto para las mujeres que tienen la raíz más clara, como para las que con la raíz oscura quieren iluminar el rostro de una forma diferente. Sin duda, va a darle la vuelta a la técnica de coloración más demandada de los últimos años, tanto en melenas mini como maxi”, asegura José García, de José García Peluqueros.

Si no tienes miedo de lucir un look rompedor, como si la naturalidad no es tu máxima a la hora de escoger un tinte el reverse balayage está hecho para ti. Pero no temas, porque también se puede hacer una opción menos marcada, que se adapte a tu estilo. “Este tipo de mechas puede matizar el rostro o bien destacar en contraste, dependiendo de si buscas un acabado novedoso, pero armónico; o un aspecto más arriesgado que marque la diferencia”, declara Felicitas Ordás, de la peluquería Felicitas Hair.