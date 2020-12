12 dic 2020

Además de optar por el corte pelo bob, las famosas han dejado claro que la mejor manera de cambiar de imagen rejuveneciéndola es optando por unas mechas. Son muchos los tipos que coloración que están de moda ahora. Están las woodlights que son perfectas para las morenas, las babylights de Ana de Armas, las balayage de Paula Echevarría y hasta unas efecto contouring que se ha hecho Nuria Roca. Este último tipo tiene mucho que ver con las nuevas que hemos descubierto: las Hair Money Piece.

Se trata de un tipo de mechas que busca dar mayor protagonismo al rostro, pero sin grandes complicaciones. El objetivo no es iliuminar la melena, sino la cara. "Las hair money piece se aplican como unas balayage, pero en los mechones más próximos al rostro, de esa forma le damos vitalidad, sin tener que trabajar el resto de la melena, solo en la zona frontal donde buscamos el efecto buena cara", explica Charo García de Salón Ilitia.

Un cambio de look muy fácil de mantener ya que solo tendrás que cuidar una zona y evitarás aplicar tintes y productos dañinos en el resto del pelo. De esta forma, podrás cambiar de look de manera sencilla y sin arriesgar demasiado y manteniendo a salvo el resto del pelo. ¿El resultado? Un efecto buena cara gracias a un contraste de color que aporta luz y vitalidad al rostro y una opción perfecta si de momento no atreves con las babylights.