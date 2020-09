16 sep 2020

La tendencia que nos invita a la nostalgia, a echar la vista atrás y tirar, directamente, de lo retro lleva años dominando la moda y, de manera más sigilosa, también los looks de pelo. Aquí la propuesta es un poco más vaga, pues la recuperación de peinados de otras décadas se ha centrado en estilos muy característicos (el mujjet, por ejemplo) que no todas se atreven de recuperar. Algo ha cambiado, sin embargo, en los últimos años. El revival de los 70 y, sobre todo, los 90 sí nos ha traído peinados que apetecen, porque no requieren cortes radicales y nos conectan con universos estéticos que nos divierten. Edurne es el ejemplo perfecto de los que nos está pasando con los looks capilares del pasado: los peinados años 60, 70, 80 y 90 que está luciendo en Instagram son, directamente, espectaculares. Y los vamos a copiar. En este orden.

Nuestro favorito, sin duda, es este peinado años 80 que en la melena de Edurne luce fantástico. Es exactamente el mismo look que llevaban las cantantes de la época, de Sandra a Madonna, y sigue siendo relevante en el mismo formato para la tendencia de pelo hoy: este aire definitivamente vintage ya no supone un resbalón, sino una cita inteligente, sobre todo si lo combinas con un estilismo que no se disfraza de los 80 (eso sería 'too much'). Solo requiere lograr ese rizo deshecho y un poco eléctrico y no olvidar el pequeño tupé en el flequillo.

este segundo look de pelo de Edurne es, probablemente, el más fácil de conseguir y, también, el mas favorecedor. De hecho, aunque la cantante lo lleva con su melena y su rizo natural, podemos copiarlo tengamos el pelo que tengamos. Quedará bien con el pelo más o menos rizado, liso o incluso con media melena o el pelo corto. Solo tenemos que hacernos con el accesorio años 70 por excelencia: el turbante. Y, de nuevo, la misma clave de estilo: no combinarlo con un look setentero para evitar el efecto disfraz. Con vaqueros, perfecto.

Todos los peinados de los años 90 han vuelto a las pasarelas y los perfiles de las influencers, pero nos quedamos, sin duda, con las trenzas boxeadoras que la comunidad hip hop puso sobre la mesa de las estilistas en aquellos maravillosos años. Edurne ha subido a su Instagram dos perfiles con trenzas a cual más fantástico. El primero apuesta, además, por los piercings como adorno capilar y deja media melena suelta.

El segundo look años 90 de Edurne ya nos conecta con la depuración de estilo de principios de siglo, pero sigue teniendo el mismo espíritu combativo que caracterizó esta tendencia rescatada de la cultura urbana. Las dos trenzas de boxeadora que recogen toda la melena de la cantante jamás pasarán de moda.

Dejamos en último lugar el peinado más sencillo, pero una opción perfecta si no quieres complicarte demasiado la vida y vas buscando un toque nostálgico en tu look. Ya lo ves: es un peinado cien por cien años 60, que puede evocar el papel de Sandy que Edurne interpretó en el musical "Grease". No lo descartes por fácil: ese recogido altísimo hace milagros con las facciones alargadas y redondas. Pruébalo.