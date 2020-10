6 oct 2020

Hay famosas como el clan Kardashian que cambian tanto el color y el corte de su pelo que incluso tienen que recurrir a las pelucas para no estropearse su cabello natural. Otras –léase Jennifer Lopez– se alían con las extensiones para pasar de un long bob a una melena XXL de un día. Pero Celine Dion es de esas artistas fieles a su imagen que, aunque no suele arriesgar ni con el tinte ni con las tijeras, en ocasiones nos sorprenden con un peinado totalmente diferente.

La cantante ha subido a su cuenta de Instagram un video que recoge algunos momentos de la grabación del sencillo The Chase, incluido es su último álbum, Courage, que se lanzó a finales de 2019. En él podemos ver una imagen suya mucho más natural a la que nos tiene acostumbrados; no solo llama la atención su actitud relajada o su ropa más informal, sino que su peinado se lleva la palma. ¡Su melena es totalmente diferente! Está repleta de rizos y ligeramente despeinada, una forma que no es nada habitual en ella.

Es cierto que Celine ha lucido looks capilares arriesgados durante su carrera musical –ten en cuenta que ella ya estaba encima de los escenarios en la década de los ochenta, donde todo el mundo experimentaba sin miedo con su pelo y maquillaje miedo a experimentar–, pero en los último años su estilo capilar ha sido mucho más discreto, alternando una melena ligeramente ondulada con un el pelo recogido hacia atrás en un moño. De hecho, la última vez que apareció en público con el cabello rizado fue a principios de los noventa.

Lo cierto es que no sabemos con certeza si sus bucles son naturales o si son obra de una permanente, pero lo que sí tenemos claro es que debería de lucirlos más a menudo, ya que no solo le sientan de maravilla sino que también son perfectos para rejuvenecer su imagen.