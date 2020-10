2 oct 2020

Jennifer Lopez se ha unido a la fiebre de las famosas por inaugurar la temporada otoñal con un cambio de look. Amaia Salamanca se ha pasado al moreno y Courtney cox ha optado por el rejuvenecedor flequillo cortina, por ejemplo. La cantante, por su parte, ha obviado los consejos de su peluquero que proponía el long bob como el corte de pelo del otoño, y parece que ha fichado las propuestas de la estilista de las famosas españolas para este otoño y se ha decantado por todo lo contrario: una melena XXL.

La artista acaba de estrenar un nuevo tema junto a Maluma que lleva el nombre de 'Pa’ Ti - Lonely' por lo que ha decido renovar su imagen volviendo a uno de sus looks favoritos y que luce muy a menudo, sobre todo en las alfombras rojas y en sus shows. "Vuelvo a los básicos", ha escrito JLo junto a una imagen en la que aparece luciendo una melena rubia y ondulada que le llega hasta las caderas. Sí, sí, has leído bien. La cantante no tiene reparo en arriesgar con sus looks y esta vez ha demostrado que un buen melenón (pero siempre cuidado) favorece a cualquiera y rejuvenece muchísimo.

¿Y cómo lo ha conseguido? Probablemente con extensiones. Y es que la última imagen que teníamos de la también actriz, aparecía luciendo una media melena que es matemáticamente imposible que le haya crecido en tan poco tiempo, por lo que habría recurrido a las extensiones de pelo para unirse a esta tendencia. El cabello muy largo y con movimiento es uno de los cortes y tipos de melena que se van a llevar esta temporada y si lo de cortar por lo sano no va contigo, puede ser una muy buena opción. Recurre a las extensiones y presume de pelazo como Jlo este otoño.