11 oct 2020

Parece que el pelo rizado vuelve con fuerza este otoño. Si hace unos días era Celine Dion la famoas que nos sorprendía con un video en el que mostraba sus rizos, ayer Cristina Pedroche presumió de unos espectaculares bucles ochenteros en Zapeando. Si tu pelo es así por naturaleza y llevas toda la vida contra él, quizá es momento de que abandones la batalla y aprendas a sacarle el máximo partido.

Unos rizos hidratados y definidos comienzan en la ducha. Olvídate de los champús con sulfatos y, si es posible, utiliza un producto de co-wahsing, que aportará un extra de hidratación a tu melena y evitará el encrespamiento. Después, no te olvides nunca del acondicionador, que no solo ayuda en el momento de desenredar la melena, sino que mantiene los mechones suaves gracias a que mantiene la humedad, necesaria tanto para los cabellos finos como gruesos. Y, al contrario que ocurre con el champú, con este producto sí que tienes que se más generosa. Repártelo de medios a puntas y desenreda directamente con los dedos antes de aclararlo (con abundante agua) para que llegue bien a todaslas aprtes que lo necesitan.

Gel acondicionador que activa y define los rizos Flow Decode Zero de Montibello (16,40 €). Spray Hidratante Act Now de Indola (13,49 €). Crema Sin Aclarado Nutri Rizos Secado al Aire Fructis de Garnier (4,25 €). pinit

Ya fuera desenreda con un peine de dientes anchos, un cepillo de paleta o con el Tangle Teezer. Luego aplica un producto de peinado –te recomendamos una crema o un gel–que facilite que tus rizos estén definidos y perfectos durante más tiempo. Los expertos coinciden que un error que cometen las mujeres que no quieren usar el difusor para secar su cabello es no utilizar suficiente producto cuando el cabello está húmedo y, aún así, esperar que los mechones no se encrespen mientras se secan al aire.

Encontrar el equilibrio entre la cantidad suficiente para definir y no demasiada para que no te deje un exceso de residuos es la clave. Esta dependerá de la densidad de tu pelo: cuanto más grueso y largo sea más producto necesitarás. Lo mejor es que comiences con una cantidad segura (lo que te quepa en la palma de su mano, sin que te pases) y después agregues más si es necesario. Además, si divides antes tu melena por la mitad, o en cuatro partes si tienes mucha cantidad, te ayudará.

Por último, los cuidados nocturnos son fundamentales si quieres mantener tus rizos perfectos durante dos o tres días. Al dormir puedes proteger tu cabello con un gorro específico o invertir en una funda de almohada de seda o satén. Y al levantar usa sérum o aceite capilar para aportar brillo e hidratación.