13 oct 2020

Las mechas woodlights, inspiradas en los tonos de las vetas de la madera, son la coloración estrella del otoño para las melenas castañas. Pero si tú eres de las que apuestan por el rubio, sabrás que año tras año y temporada tras temporada este tinte de pelo se reinventa para presentarte un nuevo matiz irresistible. Ahora llega el rubio almendra, con “destellos miel y rojizos que iluminan, aporta calidez y son muy favorecedores”, asegura María José Llata, directora de la Peluquería Llata Carrera.

Esta combinación de matices rubios “aporta vitalidad a las melenas más claras, sobre todo a aquellas apagadas después del verano, ya que las revive gracias a la riqueza sutil de destellos que van desde los dorados a los rojizos”, añade Manuel Mon, director de Manuel Mon Estilistas. “La clave está en mezclar en degradado hasta tres tonos de rubio distintos, de más oscuro en raíz a más claro en puntas, para aportar un chute de luminosidad y lucir una melena muy glossy”, concluye la peluquera Diana Daureo.

Chamú en Seco con un Toque de Color para Rubias de Batiste (4 €). Haircare Oil de Hair Rituels by Sisley (81,99 €). Matizador Cabellos Rubios Mixed Feeling de IGK (31,99 €). Active Water de Shampora (13 €). pinit

En casa el rubio requiere de cuidados muy concretos para que no pierda brillo y no cambie de tonalidad. “Tienes que utilizar productos protectores de color, ya que tienen ingredientes que retienen los pigmentos y mantiene el color vivo más tiempo. Y mejor si no abusas de los lavados para que así te aguante el tono más tiempo. Procura usar el secador y la plancha lo mínimo posible, ya que el calor debilita el cabello y lo deshidrata. Y siempre que puedas aplica un producto revitalizante que aporte vitaminas y nutrientes al instante”, recomienda Manuel Corona, CEO de Shampora.