18 oct 2020

Sí, después de leer el mensaje con el que Andrea Duro ha acompañado su último cambio de look -el de Penélope Cruz y su nueva melena con mechas rubias nos impactó pero no nos dijo, literalmente, nada-, nos han dado muchas pero que muchas ganas de pedir cita en la peluquería.

La actriz ha transformado su habitual melena larga por un corte de pelo que quita años a cualquier edad, que es pura tendencia y que sienta de maravilla en todos los rostros. Además, ha mantenido su color castaño super luminoso, el tono ideal para llevar este otoño.

Mientras otras famosas optan por el flequillo bardot, Andrea ha acudido al Salón Moncho Moreno para ponerse en manos del hairstylist Gabriel Llano y conseguir así, el corte bob perfecto. Un haircut muy desfilado a la altura de la mandíbula que da una imagen juvenil y sofisticada. Además, es muy fácil de peinar y de manejar, y aporta un estilo irresistible.

Y así, con su nuevo corte de pelo, la raya a un lado y con mucha textura, la actriz ha mostrado su cambio en Instagram junto a este mensaje tan inspirador: "No siento que sea la misma de hace años, ni siquiera de un año aquí. Y pensé... Si no me siento la misma de antes, si ahora me siento mucho más segura, decidida, mucho más a gusto en mi piel, mucho más concienciada con lo que quiero y con lo que no. [...] Si ahora me siento más poderosa, más viva, más despierta, más enérgica, más preparada, más fiel a mi... ¿Por qué tengo una imagen con la que no me siento reflejada? Pues hola renovación, es un gusto convivir contigo. Benditos cambios, en general... no es solo el corte de pelo, es todo lo que significa. No tengáis miedo de cambiar, nunca sois las/los mismas/os".