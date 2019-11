5 nov 2019

El universo de las tendencias de pelo vive una auténtica revolución. Y no solo porque se lleve prácticamente todo o, mejor dicho, haya pocos cortes que no nos atrevamos a llevar. Lo que nos revoluciona es la velocidad de crucero a la que se presentan (y se retiran) las tendencias de corte y color, un faro-guía que hace no tanto nos iluminaba al menos durante seis meses, pero que ahora prende como un mechero. A ritmo de selfie va, selfie viene, es dificilísimo fijar un corte de tendencia más o menos definitivo, cosa que amplía enormemente el catálogo de estilos disponibles. Las famosas, ante esta situación, responden de dos maneras: entrando en el carrusel de looks y cambiando de corte cada dos o tres meses, o apuntándose a estilos versátiles, con capacidad camaleónica y ligados a la tendencia de moda. Nos quedamos con estos.

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver un vídeo en el que analizamos los cambios de look de las famosas que pasan del pelo largo al pelo corto.

Los dos estilos inapelables de esta temporada son el bob de los 90 a ras de barbilla, como el que lleva Nicky Hale, y la melena con flequillo setentero que luce Jessica Biel. El bob ha sido el corte más exitoso de los últimos años en todo tipo de alturas, pero esta opción noventera nos queda bien absolutamente a todas. De hecho, es el look que lleva Kim Kardashian cuando se deshace de extensiones y pelucas. La melena con un flequillo denso y entero de Biel tiene una dificultad: se come bastante la cara, con lo que favorece más a los rasgos angulosos y las caras anchas. Además, ese flequillo requiere bastante densidad de pelo. Si tienes el cabello fino, mejor abstente.

Taylor Swift lleva el corte a capas típico de los años 70 que aporta volumen y movimiento. pinit INSTAGRAM

Taylor Swift lleva el corte de pelo de tendencia que favorece precisamente al cabello fino: un "shag", el corte a capas que se popularizó en los años 70 y que aporta movimiento y volumen al cabello al que le falta densidad y nervio. Supone un punto y a parte total con respecto al omnipresente long bob y no podemos más que recibir este corte con aplausos.

El corte de máxima tendencia para pelo rizado lo lleva la modelo Alanna Arrington: con flequillo. pinit INSTAGRAM

Las que tengan la suerte de tener el pelo rizado están de enhorabuena, porque el look más deseado sobre las pasarelas del lujo es este corte con flequillo que lleva la top Alanna Arrington. Lo único que requiere para un acabado perfecto es hidratación, un extra de suavidad que permita a los rizos una curvatura uniforme y bonita. Si tienes el pelo ondulado o rizado, no lo dudes. Con este corte con flequillo triunfarás.