28 oct 2020

El cambio de look del momento, además de estos cortes a capas que quitan años de encima, es el flequillo cortina. Se ha convertido en favorito de las famosas y Blanca Suárez, fiel seguidora de las tendencias actuales, no podía ser menos en unirse a él. Se lo hemos visto a Begoña Gómez, a Danna Paola con una versión muy atrevida y hasta Jennifer Lopez, con su melena XL rejuvenecedora. Ahora, ha sido la actriz quien ha vuelto a llevarlo, pero esta vez para la caracterización de su último trabajo.

'El verano que vivimos' es el último trabajo de Blanca Suárez. Una película que protagoniza junto a Javier Rey y para la que ha tenido que someterse a un cambio de look que ha salido a la luz ahora. El film, que se estrenará el próximo 6 de noviembre, ha conseguido que volvamos a ver a la actriz de nuevo con el flequillo cortina. Y es que, a lo largo de su trayectoria profesional, Blanca ha probado numerosos cambios de look y no ha dudado en atreverse con todas las tendencias del momento. Ahora, para esta película ha vuelto a demostrar que no hay nada más favorecedor que este tipo de flequillo.

Y no solo le hemos visto este cambio, sino que también ha aclarado el color de su pelo pasándose al rubio. Probablemente, esta sea la versión más clara que le hemos visto hasta el momento a la actriz y tenemos que reconocer que le sienta de maravilla. En la película, luce un corte clásico de media melena a capas con este flequillo cortina que lleva, a veces semidespeinado y abierto y que en otras ocasiones luce peinado hacia a un lado y con recogidos como un moño bajo. ¿Se atreverá a dejarse este cambio de look para la vida real? ¡Nosotras aportamos que sí!