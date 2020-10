27 oct 2020

No falla: llega el otoño, las melenas se transforman y los cambios de looks se encargan de sanear y dar un nuevo aire a cualquier rostro dispuesto a cambiar (y a rejuvenecer). Solo falta la inspiración adecuada. Y ya la hemos encontrado en tendencias como el flequillo bardot que llevan todas las famosas, en el color natural que favorece a todos los rostros o en estos cortes de pelo a capas que quitan 10 años, lo disimulan y ponen buena cara al instante.

Pero lo mejor de todo es que estos haircuts capeados son los más vistos del street style (las chicas con más estilo los lucen), y también son los más fáciles de llevar, porque no necesitan grandes mantenimientos en la peluquería. Además, la sutilidad de su corte no te hará temer a las tijeras en ningún momento.

El corte shag

Tanto si tu pelo se ondula tímidamente como si lo tienes rizado, el corte de pelo shag va a rematar la definición y el volumen que tu melena buscaba. El estilo shaggy se caracteriza por tener unas capas muy marcadas que aportan un movimiento irresistible y deja unas facciones preciosas sobre el rostro, además de tener un efecto rejuvenecedor inmediato. Lo mejor de todo es que es un corte apto para cualquier tipo de largo y cualquier tipo de melena: larga, corta, rizada, lisa... Te sorprenderá su versatilidad.

Las capas largas en la media melena

Admítelo, el corte recto en pelo largo o melena midi le ha quitado toda la vida a tu cabello. El paso del tiempo lo ha dejado estático, sin movimiento y sin brillo. Ha caído por su propio peso y ahora es el momento de cambiar. Unas capas largas, desfiladas y prácticamente invisibles son la mejor opción. Todo beneficios: volumen, juventud y textura por doquier.

El bob capeado

Si quieres darle una nueva imagen a tu eterno corte de pelo bob del que no puedes ni quieres separarte (lo entendemos), su versión a capar te va a gustar porque no se nota y porque va a duplicar el volumen y el movimiento de tu melena. También será más fácil de peinar e incluso se ondulará solo con mirarlo. por no hablar de lo bien que se porta en días de lluvia. ¿Te apuntas?