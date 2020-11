4 nov 2020

Compartir en google plus

Si tienes el pelo graso, sabrás que conseguir que el cabello limpio te aguante varios días limpio es una odisea a la que te enfrentas casi a diario. Se recomienda espaciar los lavados, para mantener el pelo sano, sin embargo, hay veces que resulta prácticamente imposible. Pero no solo la tendencia a ser graso es la que hace que tu melena aguante poco tiempo limpia, si no una serie de acciones que seguro estás haciendo mal -o directamente no haces- y que puedes corregir con estos consejos de que da Alberto Sanguino. El Director de Educación del reconocido salón de peluquería Llongueras tiene una serie de trucos que si aplicas habitualmente, conseguirás espaciar los lavados. ¡Toma nota!

1. Lavarse correctamente el cabello

La forma de lavarse el pelo es determinante para el resultado de la duración de tu pelo limpio. Por ello, es importante que pongas especia l atención al cuero cabelludo y frotes con la yema de los dedos realizando pequeños movimientos circulares hasta conseguir espuma. Con ciertos champús, este es un indicador de que el cabello se está quedando limpio y aclara después con abundante agua. No olvides frotar en puntos como detrás de las orejas, la nuca o la coronilla.

2. El uso de champús muy nutritivos

Utilizar champús nutritivos, reparadores, antiencrespamiento o alisadores puede ser negativo, ya que contienen siliconas y aceites que se depositan en el cuero cabelludo generando grasa y apelmazándolo. En su lugar, utiliza un champú de uso frecuente, de pH neutro, apto para todo tipo de cabello, purificante que te dejará el cuero cabelludo limpio y libre de grasa.

3. Aclarar con agua fría

Evita que el último aclarado sea con agua caliente, ya que esto activará la creación de grasa del cuero cabelludo. Por el contrario, el agua fría activa la circulación del folículo piloso y evita una pronta formación de grasa.

4. No pongas el secador demasiado cerca

También es importante evita incidir directamente sobre el cuero cabelludo con el aire caliente del secador. Si quieres dar volumen al cabello, hazlo con la cabeza boca abajo y despegando las raíces con el aire más templado.

5. Cuidado con los acondicionadores sin aclarado

Los acondicionadores sin aclarado, sérums o productos de styling aportan peso, apelmazan y aumentan la probabilidad de ensuciar el cabello.

6. Evita lavarte el pelo por la noche

Se desaconseja lavar el pelo antes de dormir, ya que cuando apoyas el cabello sobre la almohada entra más en contacto con el cuero cabelludo y es más fácil que la grasa pase al cabello, que pierda volumen y que, si todavía está un poco húmedo, coja forma y se quede pegado. Intenta lavarte el cabello a primera hora del día.

7. Usa una almohada de seda

La almohada de algodón absorbe la humedad, reduce el brillo y reseca el cabello; y un cabello seco tiende al encrespamiento. Al contrario que las de seda, que regulan y disminuyen la producción de sebo del cabello. Además, intenta dormir con el cabello recogido en coleta suelta así evitarás fricciones con la almohada y que el cabello se enrede.

8. Espacia el tiempo entre lavado y lavado

¿Por qué? Porque el cuero cabelludo debe tener un nivel mínimo de grasa y si se lo quitamos todos los días, activará su rendimiento y la generará cada menos tiempo para no sentirse desprotegido.

9. Utiliza champú en seco

Un buen truco para poder espaciar los lavados del cabello es usar el champú en seco. También puedes optar por coletas efecto pulido, recogerte el pelo, utilizar diademas, etc para disimular la suciedad.

10. Evitar el azúcar y las harinas refinadas

La alimentación también influye mucho en la salud del cabello, por lo que es recomendable que reduzcas el consumo de azúcar y harinas refinadas ya que pueden producir problemas metabólicos que conlleven a segregar más sebo en el cuero cabelludo y un exceso de impurezas.