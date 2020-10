26 oct 2020

Las canas, la falta de densidad y la caída del pelo son una realidad cuando se han cumplido 40 años. “Pasada esta edad las arrugas también aparecen en el cabello, pero en forma de encrespamiento y de perdida de densidad y volumen. Uno de los grandes causantes de estas es la disminución en la generación de colágeno, especialmente a partir de la menopausia”, asegura Adolfo Remartínez, creador de Nuggela & Sulé. Si ya has entrado a formar parte de la casilla del 4 y has notado que hay demasiados mechones en tu baño tras la ducha, que tu coleta es ahora más delgada y que tu melena no tiene el brillo de antes, sigue leyendo y aprende a recuperar la fuerza y el volumen capilar perdidos.

No descuides tu cuero cabelludo

Comienza por prestar más atención a tu cuero cabelludo para estimular el crecimiento del cabello. Procura no lavarte la cabeza con demasiada frecuencia, evita en la medida de lo posible los tintes agresivos, sobre todo las decoloraciones, y los productos químicos. Además, acuérdate de masajear el cuero cabelludo para estimular el crecimiento capilar y de aplicar un exfoliante que lo oxigene cada quince días.

El tinte, mejor natural

Si no puedes vivir sin teñirte, evita las fórmulas que contengan amoniaco, peróxido de hidrógeno, etanolaminas y parafenilendiamina (PPD). Elige tintes naturales y orgánicos, que son menos dañinas para el cabello y dan como resultado un cabello más brillante y suave después de la coloración.

Dénuée, de Montibello, ha sido una de las últimas coloraciones naturales en llegar al mercado. Su fórmula es vegana y con hasta el 90% de ingredientes naturales que reparan, sellan y protegen el cabello y el cuero cabelludo mejorando los resultados de cromaticidad y nitidez del color. Su tecnología aquagel es un sistema de liberación de pigmentos basado en el agua que captura, retiene y libera las moléculas de color de forma gradual y controlada.

Olvídate de los recogidos tirantes

l igual que ocurre con la piel del rostro, el cuero cabelludo también tiene memoria, por lo que gestos como frotarse, estirarse y cepillarse excesivamente pueden dañar los folículos pilosos y, con el tiempo, causar una pérdida irreversible del cabello. Por no hablar que los peinados muy tirantes o las extensiones que nos hemos puesto a los 20 o a los 30 años también pueden provocar alopecia por tracción. Ahora te toca ser cuidadosa, sobre todo en el momento del cepillado, para evitar máspérdida capialr al llegar a los 50.

Hidratación y más hidratación

A medida que vamos cumpliendo años disminuye la producción de sebo en el cuero cabelludo, por lo que la melena está más seca y frágil. Deberás suplir esta falta de hidratación con productos capilares que nutran en profundidad (el uso de mascarilla semanalmente es obligatorio) y obviar los que contengan alcohol, ya que este activo reseca; también deberás evitar el uso de herramientas de calor y aplicar siempre un protector térmico antes. Los aceites y serums capilares serán tus aliados para aportar un extra de suavidad y brillo y mantener el encrespamiento a raya.

Tus productos aliados para conseguir volumen

Usa las gamas específicas de productos de limpieza y de styling volumen que te ayuden a tener una melena que parezca más densa. Después usa el secador para secar primero la raíz, en la dirección opuesta a la que te vas a hacer la raya para terminar con la cabeza boca abajo.

Pero si quieres multiplicar el volumen de tu pelo x 2, el nuevo cepillo eléctrico de Ghd es la solución. Sus suaves púas de nylon de 5 milímetros ayudan a alcanzar la raíz con mayor facilidad para conseguir un volumen máximo en cabello seco, de raíz a puntas. Y su tecnología ultra-zone predictiva monitoriza la temperatura de la superficie 250 veces por segundo para garantizar una temperatura homogénea de peinado de 185 ºC.