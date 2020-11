10 nov 2020

Seguro que ya eres un experta en el arte del lavado de cabeza y sabes qué champú es más adecuado para tu tipo de cabello, que el paso del acondicionador no hay que saltárselo nunca y que es imprescindible aplicar un protector térmico antes de usar el secador o las planchas. Pero, probablemente aún tengas alguna duda el acondicionador sin aclarado: ¿hay que retirarlo de alguna manera aunque no haya que aclararlo?, ¿se aplica directamente en la ducha?, ¿hay que ponérselo con el pelo húmedo o cuando esté ya seco?… Te resolvemos estas cuestiones para que empieces a usarlo desde ya.

El acondicionador sin aclarado no sustituye al acondicionador que usas después del champú, sino que es un paso más en la rutina de belleza capilar cuando tu cabello esta más seco o quebradizo. Al igual que el que usa en la ducha, también ayuda con el desenredado e hidrata pero, además, protege tu melena del calor. Y, aunque es un refuerzo que le puedes dar a tu pelo para que esté más suave y brillante, sin miedo al apelmazamiento, tampoco debes usarlo todos los días, sino más bien cuando necesite un punch.

Se presenta en diferentes texturas (crema, spray, bálsamo, aceite…) y optar por una u otra depende de cómo tengas el cabello. Si es fino elige spray o espuma ligera para que evitar la sensación de peso o grasa; si tu pelo es seco, dañado o tratado químicamente en exceso, opta por una fórmula cremosa, rica en nutrientes y con propiedades hidratantes, y si tu melena está teñida fíjate en que no contenga sulfatos.

Puedes aplicarlo inmediatamente después de lavarte la cabeza y así tendrás una capa de protección antes de usar el secador o cualquier otra herramienta de calor. Aunque también puedes ponértelo con el cabello húmedo antes de acostarse. Y así tus mechones absorberán sus vitaminas, antioxidantes, aceites naturales y extractos botánicos mientras duermes. Tan solo tienes que aplicarlo de medios a puntas con el pelo secado con toalla y trabajarlo un poquito, mechón a mechón. Después cepíllate con un peine o cepillo específico para ello y así repartirás el producto por la melena. Aunque si tu pelo es rizado puedes hacer este gesto directamente con los dedos.

Y tal y como su nombre indica, no necesitas aclararlo ni retirarlo de ninguna manera. Por este motivo es importante que utilices poca cantidad de producto y que no lo pongas más arriba de los medios para no engrasar con él las raíces.