12 nov 2020

Lo tenemos que reconocer: estamos fascinadas con el proceso que está haciendo Sara Carbonero con su pelo. Pasar de un melenón envidiado masivamente a un 'pixie' no debe ser tarea facil, aunque con una cara como la suya más que una pérdida, es un acierto total. Jamás ha estado más guapa. Sin embargo, estamos viendo cómo poco a poco está recuperando el largo en una transición de lo más interesante. Ya nos encantó, pero hasta extremos de la idolatría, el corte con flequillo rejuvenecedor con el que inició su camino hacia la melena, y el trabajo de color era una verdadera maravilla. Ahora, algunas semanas después, nos encontramos con que el color nos gusta tanto o más y nos vuelve loca la melenita que ya está en camino. Estamos deseando ver más claramente su cambio de look para copiarlo al centímetro.

En el corte de pelo de transición entre el 'pixie' y el bob que ya está en camino ya pudimos ver el maravilloso trabajo de mechas que realizó el colorista de cabecera de Sara Carbonero. Están colocadas estratégicamente para dar volumen e iluminar el cabello oscuro de Sara, con la buenísima decisión de no llevarlas muy cerca de la raíz. Esta idea no solo alarga la duración de las mechas, pues desaparece el efecto raíz, sino que va aportando nuevos matices al look conforme va creciendo el pelo. Y ahí es donde nos gustan aún más estas maravillosas mechas cobrizas. El cambio de look es total.

Un mes después de este nuevo corte y color, el inminente bob de Sara Carbonero va tomando forma y las mechas nos confirman lo que ya sospechábamos: no solo nos convence el color cobrizo, súper luminoso, para cualquier melena castaña. Además, nos reafirmamos en que las úncias mechas que nos gustan ahora mismo, sobre todo para las melenas cortas y medianas, son las que se aplican de medios a puntas. Quedan muchísimo más naturales, como si el pelo hubiera tomado el sol. Que sí, que las mechas marcadas de los años 90 se llevan muchísimo, pero no nos acaban de convencer después de los 25 años. Nos quedamos con el efecto sol de Sara Carbonero. Viva su naturalidad.