Noviembre beauty, los encuentros digitales sobre belleza que han tenido lugar durante todo el mes de noviembre en mujerhoy.com y en los que hemos hablado de los secretos de la belleza clean o de por qué el CBD ha invadido la cosmética, ha finalizado dando respuesta a una duda sobre cabello: ¿es posible recuperar los rizos después de años de planchas? Sí, por fin ha llegado el turno de analizar el famoso método curly hair (o curly girl).

Para hablar de este tema Laura Requejo, Web Manager de Mujerhoy.com, ha charlado con María Baras, autora de Tú también puedes tener pelazo (Ed. Harper Collins) y directora del salón Cheska de Madrid, un centro de belleza mítico en la capital que acaba de cumplir 50 años. María Baras, una admiradora del pelo rizado durante toda su carrera, comenzó la charla dando una noticia tranquilizadora: los rizos pueden recuperarse por muy mal que los hayamos tratado. “Aunque es cierto que si has estado años usando la plancha hay que seguir unos pasos para volver a recuperar la textura del cabello. Pero con los cuidados adecuados se consigue volver a tener un pelo rizado precioso”, ha asegurado la experta en la charla que puedes volver a ver aquí.

Lo más importante para recuperar los rizos: llevar un buen corte de pelo

El cabello rizado u ondulado hay que saber cuidarlo, potenciarlo y exagerarlo y en esa tarea solo nos puede ayudar un profesional. “Para mí lo más importante es el corte de pelo, sobre todo si lo que tenemos es un cabello ondulado, de rizos muy abiertos, que cuesta volver a rizar. Con el corte se definen los volúmenes y se puede ayudar a recuperar el rizo”, ha explicado María Baras.

Pero no cualquier corte sirve para domar un cabello rizado y hacer que luzca como se merece: existe una técnica concreta que adecuada para conservar los rizos intactos y unos cortes de pelo que ayudan a que todo vaya bien. La experta del salón Cheska lo tiene claro: los cortes más despeinados, con varias capas y flequillos rizados, favorecen mucho a que las melenas que tienen la raíz más lisa o con una onda poco definida recuperen los rizos.

En cambio, las melenas de rizo pequeño requieren otro tratamiento: se pueden hacer capas para dar movimiento al pelo, pero nunca para añadir volumen. “En este caso lo que hacemos es lo que yo llamo capas invisibles. Este tipo de cabello me gusta cortarlo en seco para diseñar el corte poco a poco de forma muy sutil. Dejar una buena melena con bastante peso, pero en el contorno de la cara jugar con unos rizos para dar sensación de movimiento y no de volumen”, explicó la experta.

¿Para recuperar y mantener el pelo rizado hay que prescindir de productos químicos?

Recuperar el pelo rizado pasa por tratarlo… pero también por renunciar a los productos que no le hacen bien. El cabello rizado es seco por naturaleza y requiere una hidratación extra para conservar el sebo propio de la melena, y eso implica no solo comprar productos específicos para melenas rizadas, sino también dejar de emplear algunos de los químicos presentes en muchas de las formulaciones de productos para el cabello.

“Si se abusa de las siliconas y los derivados del petróleo, dos componentes que secan el pelo, en vez de limpiar o conseguir brillo lo que podemos producir por lo lavados constantes es un efecto rebote. Por eso tiene sentido que en el método girl curly se proponga hidratar el cabello de forma natural sin recurrir a este tipo de productos que pueden acabar con el sebo natural”, explicó María Baras.

Un buen truco que propone el método curly girl es el de refrescar el cabello en vez de lavarlo tan a menudo, algo que María Baras también recomienda a todas las chicas de pelo rizado. Vaporizar el pelo con un spray de agua puede ayudar a activar los rizos de nuevo, especialmente si en el lavado habitual se ha aplicado un producto específico en crema para potenciar los rizos, ese se queda adherido a la superficie del pelo y es posible activarlo con la humedad. “La clave es cambiar los productos más dañinos por otros de formulación más natural de hidratación máxima”, concluyó maría Baras.

Cómo lavar el pelo rizado para que conserve el rizo

El cabello rizado requiere un champú apropiado, hidratación en forma de acondicionador y mascarilla… y desintoxicarse de tanta plancha. Y por desintoxicarse no nos referimos a no plancharse el pelo el fin de semana. Si quieres recuperar los rizos debes olvidarte de los tratamientos para alisarlo durante semanas e incluso seis meses.

La hidratación es también muy importante, ponerse mascarilla y respetar los tiempos de acción de la misma. Además, no está de más recordar que el cabello mojado es frágil, por lo que es mejor desenredar la melena en seco con el peine de rastrillo o los dedos antes del lavado. Si esto no es posible, hay que desenredar con el cabello húmedo, pero siempre con el acondicionador y la mascarilla aplicados y muy despacio, con delicadeza.

Otro truco que funciona es el de no aclarar demasiado la mascarilla en medios y puntas, porque así se consigue añadir un extra de hidratación. Y para secarlo, olvídate de frotarlo con la toalla de algodón, mejor envuélvelo en una toalla de microfibra o usa una camiseta de algodón para retirar el exceso de humedad pero nunca hay que frotarlo. El ideal es que te apliques tus productos posteriores al lavado con el cabello húmedo (aceites, productos definidores del rico…) usando las manos y con mucha delicadeza: el cabello mojado, cuando menos lo manipulemos, mejor. Y si queremos usar el secador, siempre con un buen difusor.

Qué productos necesitan las melenas rizadas para mantener el rizo intacto

Todas conocemos el poder de la espuma para potenciar el rizo, pero el mercado ofrece en este momento muchísimas más formulaciones y productos. ¿Cuáles son los más adecuados para los cabellos rizados? Pues, depende.

“Si tú estás acostumbrada a la espuma y sabes que es la única capaz de hacer que se potencie tu rizo, mi consejo es que la apliques con el pelo muy mojado para que se diluya un poco", ha aconsejado la experta que también advierte: no todo funciona igual en todo el mundo, para recuperar los rizos hace falta echarle un poco de paciencia y una dosis de investigación añ asunto.

"No hay que tirar la toalla con un producto si no funciona a la primera, sino experimentar con distintos tipos de aplicación y dosificaciones: con un garbanzo de crema sobre el cabello mojado, con una nuez de crema con el cabello ya desenredado... Nadie tiene la varita mágica, hay que atreverse a experimentar e, incluso, a mezclar: por ejemplo, una crema con un poco de gel, que suele quedar genial porque el gel define un poco más y la crema hidrata. O usar un gel con una gota de aceite... existen mil fórmulas distintas y cada persona debe encontrar la que le funciona”, aseguró María Baras. Sigamos su consejo y no nos desanimemos: todo sea por volver a lucir nuestros rizos de nuevo.