2 dic 2020

Para poder lucir una buena melena y que tenga la fuerza, el brillo y el volumen como características principales hay que seguir una serie de consejos que van desde cuidar y mantener la capa F o usar un champú específico para dichas necesidades como este de Alexa Chung que es perfecto si tienes el pelo fino. Esto último es de vital importancia y Nagore Robles lo sabe. Por ello, la presentadora incluyó en su rutina de pelo una línea capilar para recuperar su cabello y, según ha explicado a sus seguidores, con ella ha conseguido "tener un pelazo de leona".

"Me habéis preguntado tanto por mis trucos para el cuidado del cabello, que por fin aquí os cuento cual es mi rutina para tener un pelazo de leona! Pelo fuerte, gordo, con volumen y brillo!", escribió junto a un vídeo en el que Nagore enseñaba cuanto volumen tenía su pelo. La colaboradora confesó que esto se debe a los productos de Postquam, que se venden en pack en la web de The Beauty Corner.

"Tengo más pelo que nunca y encima no se me cae! Nunca he tenido pelo así", añadió Nagore presumiendo de melena y refiriéndose al Tratamiento anticaída Therapy Fortifying que puedes comprar por 34,90 euros y que incluye tres productos con los que conseguir resultados óptimos. Lo primero son unas ampollas que se deben de aplicar una vez a la semana sobre el cuero cabelludo, para después masajear y dejarlas actuar durante 30 minutos. Después, está el champú anticaída con el que deberás lavarte el pelo de manera habitual, y después, se completará el tratamiento con la loción que también se aplica sobre el cuero cabelludo.

"Lo que consigue es que el cabello esté súper sano. Yo tengo complejo de poco pelo, me gustaría tener melenón... Y ahora no me he echado laca ni nada y tengo esta cabeza. Estoy flipando", comentaba Nagore muy sorprendida con los cambios que había notado en su cabello después de utilizar este tratamiento.