16 nov 2020

¿Estás intentando lucir una melena de tamaño XL y notas que el largo de tu pelo no da para más? Entendemos que cuando queremos dejarnos el cabello largo nos da la sensación de que este no crece tanto como debería, por lo que una ayudita extra desde fuera siempre viene bien para incentivar su crecimiento. A continuación tienes algunos consejos fáciles de llevar a cabo y trucos que sí funcionan para hacer que el pelo crezca más rápido y conseguir la melena de las influencers.

Mimos extra para el cuero cabelludo

Al igual que la base de una piel luminosa es una correcta limpieza e hidratación del rostro, el brillo y la fortaleza de la melena están directamente relacionados con el cuero cabelludo. La salud de tu cabello comienza en la raíz del mismo, por lo que tienes que prestarle especial atención, sobre todo si quieres lucirlo de tamaño XL, pues si está congestionado dificultará el crecimiento del pelo.

Estimúlalo cada vez que te laves la cabeza masajeándolo suavemente con la yema de los dedos mientras distribuyes el champú, incluye en tu rutina de belleza capilar el exfoliante para eliminar el exceso de producto y de células muertas, y ayúdate de un sérum que mejore el crecimiento, sobre todo en otoño y primavera. Y si tienes la oportunidad, acude a un tricólogo, que es el médico especializado en la salud capilar, para que te recomiende un tratamiento personalizado que puede incluir productos tópicos y orales.

Champú potenciador del crecimiento Bain Extentioniste de Kérastase (23,90 €). Serum Revitalisant Fortifiant de hair Rituel by Sisley (152 €). Mascarilla Reparadora Act Now! de Indola (17,24 €).

Toca cortar las puntas sí o sí

Aunque no lo creas, hasta para lucir el largo de Rapunzel es necesario cortar las puntas de vez en cuando. Programa con tu peluquero habitual un corte de pelo cada dos meses y así no lucirás las puntas abiertas ni tu melena perderá densidad conforme se va acercando al final de la misma.

Pero si quieres rizar el rizo puedes optar por el lifting capilar o corte terapéutico, que se denomina así por su efecto rejuvenecedor. Consiste en quemar las puntas del cabello para estimular el crecimiento y de forma en que no afecte a su largo, para lo que se utilizan tijeras eléctricas calientes. En Madrid lo realizan en los centros Rogelaine Imagen.

La mascarilla reparadora, tu aliada

Si te sientes frustrada porque tu pelo no crece tan rápido como debería (o gustaría) quizá es porque no dedicas el tiempo suficiente a su hidratación y reparación. Aparte de utilizar un acondicionador siempre que te laves la cabeza, el uso de una mascarilla semanal es mandatorio. Eso sí, debes dejarla actuar el tiempo necesario o su aplicación no servirá de casi nada. Y también es primordial que la aclares bien para evitar que tu cuero cabelludo se ahogue debido al exceso de producto que se acumula en él.

Además, es aconsejable que la acompañes de un champú y acondicionador hidratantes, sobre todo si sueles usar a menudo herramientas de calor o si lleva algún reflejo, ya que ambos provocan la rotura del cabello.

Vigila también lo que comes

Una dieta saludable y rica en nutrientes también ayudará a que tu melena crezca más y mejor. Al igual que si tu alimentación carece de ciertos minerales, vitaminas y proteínas tu cabello crecerá más lentamente, será más frágil y tenderá a romperse. Las proteínas de la carne roja, el pescado azul y los huevos te ayudarán, gracias a que contienen aminoácidos ricos en azufre que tu cuerpo usa para producir nuevas células ciliadas.

Y si ves que necesitas un extra de hierro, zinc o cualquier otro tipo de vitamina o mineral, suplementa tu dieta con algún nutricosmético específico para fortalecer el cabello y las uñas.