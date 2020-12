6 dic 2020

¡Ya está de siete meses! Edurne va a ser mamá y ayer nos mostró su barriguita de embarazada en todo su esplendor en la alfombra roja de los 40 Music Awards. Maluma, David Bisbal, Manuel Carrasco, Pablo Alborán... nadie se quiso perder el evento, que con todas las medidas de seguridad se convirtió en lo más comentado de la noche. Y aunque el estilismo de Edurne es un espectáculo en su totalidad, nosotras nos hemos fijado sobre todo en el peinado.

Se trata de una media coleta muy tirante con algo de volumen en el centro que hace un efecto lifting inmediato... creemos que el ha copiado el truco a Eva González, que hace unos días subía una foto con este mismo peinado a su cuenta de Instagram. ¿Casualidad o tendencia? No lo tenemos claro. Lo que sí es evidente es que le sienta de maravilla y es una forma de estilizar el óvalo facial muy sencilla, que queda ideal para escapar de la clásica melena suelta o recogidos más elaborados.

Lleves el bob de la temporada o maxi melena, es un recogido que puedes aprovechar para hacerte en tu día a día (no tardarás más de cinco minutos y te ahorrarás las ampollas flash de Ana Milán) o que incluso, puedes reservar para navidad para darle un aire más sofisticado a tu estilismo. Si te lo estabas preguntando... no. No queda bien con le pijama y la bata.

