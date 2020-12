5 dic 2020

Seas o no friolera, metidos ya de lleno en diciembre y con el frío conviviendo con nosotros, resulta imprescindible hacerse con las prendas más calentitas de la temporada. Nuestras marcas de cabecera se han preparado para la llegada del invierno y llenan sus perchas con bonitas y cálidas prendas que se convertirán en las protagonistas de nuestros looks, donde no pueden faltar desde los abrigos más baratos y que combinarán con todo a los calentitos y favorecedores vestidos de punto.

Esta temporada, Pull & Bear apuesta fuerte por su colección de jerséis, en la que semana tras semana encontramos auténticas joyas que nos enamoran. Y hablando de amor y de flechazos… hemos encontrado tres jerséis que ya están rebajados y que prometen arrasar en las próximas semanas.

El primero de ellos, disponible en las tallas S, M y L promete ser todo un éxito. Con estampado de leopardo en blanco y negro, este jersey de punto en tejido suave de pelito y cuello redondo cuenta con elástico en color negro en cuello, bajo y puños. Ideal para combinar con todo tipo de pantalones, tiene ahora un precio de 20,79 euros.

Este jersey con estampado de leopardo en blanco y negro tiene un tejido de lo más cálido y suave. pinit

Otro de nuestros flechazos llega en color lila. De punto perchado y con volumen en las mangas, este jersey con cuello tipo ‘rolling’ y cintura ajustada resulta de lo más estiloso y pretende ser el protagonista de tus looks más calentitos. De tejido suave, tiene un precio rebajado de 23,99 euros.

Este jersey destaca por sus mangas anchas y su suave caída. pinit

Una de las tendencias que irrumpieron al principio de la temporada nos trajo de vuelta los flecos, y este jersey de Pull & Bear nos los presenta en la espalda. De color arena, este jersey de punto con corte recto destaca por la fila de flecos que decora espalda y mangas y que le dan el punto original a la prenda.

Una fila de flecos recorre la espalda y las mangas de este jersey que promete dar mucho juego. pinit

Como los otros dos, este jersey también está rebajado, cuesta 23,99 euros y está disponible en las tallas S, M y L.