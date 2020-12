23 dic 2020

Tenemos fichado el rizador de pelo más icónico rebajado, sin embargo, si lo que buscas es algo muy barato que te ayude a salir del paso y con el que conseguir de igual forma unas ondas perfectas, bienvenida. Porque sí, sabemos que el look de ondas surferas es súper tendencia y no, no esta fácil usar la plancha para hacer unos rizos en condiciones. Si tú también has visto un sinfín de tutoriales y sigues sin apañarte, lo mejor es que te hagas con un rizador fácil de usar como este low cost que hemos descubierto gracias a Alessandra Ambrosio. Y aunque no lo creas lo puedes comprar en Lidl y por menos de 15 euros.

¿Estás alucinando? Tranquila, nosotras también. Todo se debe a que la cadena de supermercados ha escogido a la conocida supermodelo como imagen de la línea de productos de styling para el pelo que ha lanzado hace unos días. Y ha sido la propia Alessandra quien ha compartido en su perfil de Instagram el buen resultado que deja el uso de las tenazillas low cost. "Hola chicos, aquí os dejo una pequeña muestra del detrás de las cámaras de mi sesión de fotos con Lidl. Tenía que mostrarte lo bien que ha quedado mi pelo. Si estás en Europa, echa un vistazo a sus nuevas herramientas para el pelo, ya que son un regalo perfecto para estas fiestas".

Un look de ondas naturales que ha conseguido gracias a un rizador eléctrico con revestimiento de cerámica y queratina de Lidl, que tiene características novedosas como el indicador de potencia LED, una función de calentamiento rápido y el apagado automático. Alcanza una temperatura de 180º y lleva el cable giratorio para una comodidad mayor a la hora de usarla. Además, tiene un diámetro de 25mm, una medida apta tanto si tienes el cabello largo como corto y perfecta para conseguir unos rizos desenfadados.

Estas tenacillas cuestan 14,99 euros y muy a nuestro pesar ya están agotadas ya en la web de Lidl. Eso sí, merecerá la pena buscarlas en tienda. Entre esta línea de styling también hay disponibles un moldeador multifuncional de pelo podrás elegir tu look favorito con placas intercambiables (19,99 euros) y una miniplancha con revestimiento de cerámica y queratina (9,99 euros). ¡Chollazos!