15 abr 2020

Sí, ya sabemos que ahora mismo no estás pensando en el peinado que vas a llevar en tu próximo evento y solo te interesan los tipos de moños que puedes hacerte, los peinados cómodos para estar en casa e incluso cómo puedes cortarte el pelo tú sola. Pero tarde o temprano (más bien lo primero) volveremos a la realidad y los looks de invitada volverán a formar parte de tu rutina. Por ello, el tutorial que ha hecho Dulceida de cómo conseguir unas ondas al agua perfectas te interesa.

Si los recogidos no son lo tuyo y prefieres lucir tu melena suelta pero con algo de gracia, este peinado es el tuyo. Las famosas ondas al agua u ondas Hollywood son siempre un acierto y es el peinado comodín al que recurrir cuando quieres hacerte algo rápido, pero diferente. Famosas y celebrities apuestan por él en muchísimas ocasiones y no hay alfombra roja en la que no aparezca. La influencer es muy fiel a él por lo que ha querido compartir con sus seguidores el paso a paso de cómo hacerlas.

Aída primero divide su melena con la raya hacia a un lado y, utilizando unas tenacillas de GHD con barril grande, hace tirabuzones en toda su melena y en el mismo sentido. Movimiento que mantiene unos segundos para conseguir un efecto muy marcado y teniendo especial atención en la parte delantera y el flequillo. Una vez terminado el proceso, Dulceida pasa un peine de púas finas y fija el peinado con un poco de laca.

La influencer propone usar este peinado tanto con un estilismo casual como con uno de noche para salir de fiesta. Además, añade que estas ondas quedan perfectas con un clip u horquilla, accesorio tendencia, recogiendo uno de los laterales. Por último, propone completar este 'beauty look' con unos labios rojos y... ¡Listo! Preparada para arrasar.