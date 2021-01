17 ene 2021

Nos encanta cuando las famosas e influencers nos enseñan sus trucos de belleza para tener pelazo y estos no suponen un desembolso no apto para todos los bolsillo. Nuria Roca enseñaba hace unos días cómo se hace las ondas del pelo y Laura Matamoros, el moño con volumen que quita años. Ahora, ha sido Rocío Osorno quien ha recomendado a sus seguidores una mascarilla que puedes hacer en casa y que es perfecta para devolver al pelo su fuerza e hidratación natural.

Video: 3 mascarillas capilares de noche para un pelo sano y brillante

La diseñadora sevillana tuvo que buscar una solución después de que su pelo quedara destrozado con el abuso de tintes. "Hace algo más de un año cometí el error de hacerme una decoloración en, prácticamente, todo el pelo y se me achicharró, acudí a un lugar para que me lo arreglaran y volvieron a decolorar para mejorar el tono (lo tenía rubio pollo), cuando salí de allí mi pelo era chicle. Cuando salía de la ducha y me secaba con la toalla, si tiraba un poco, me podía quedar con el mechón en la mano", explicó Rocío sobre la situación de su melena.

Después de probar un sinfín de tratamientos y mascarillas para recuperar su pelo, Rocío dio con una fórmula que sigue usando a día de hoy y que le ha ido de maravilla y que aplica sobre el pelo seco el día que se lo laca: mascarilla de aceite de coco para puntas y aloe vera para la raiz. El aloe vera lo aplica en la raíz y masajeando bien para conseguir beneficios como activar la circulación, favorecer el crecimiento o regular la grasa. Después aplica el aceite de coco de medios a puntas insistiendo con los dedos en cada mechón para que penetre bien y deja actuar todo mínimo una hora.

Por último se lava el pelo, en ocasiones hasta tres veces, para deshacerse de todo el aceite y que no quede el pelo graso. "Una vez terminado el pelo se queda hidratado, con cuerpo, las puntas cerradas... y con muchísimo brillo", explica la influencer que aconseja hacer este proceso de manera regular -ella lo hace cada diez días- para que sus efectos sean visibles. ¡Tomamos nota!