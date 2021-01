12 ene 2021

El temporal Filomena nos ha dejado totalmente descolocadas (y despeinadas). De nuestro armario hemos sacado las botas impermeables que soportan temperaturas de hasta -19ºC y de nuestro neceser, algunas mascarillas hidratantes para combatir el frío y proteger la piel. Pero ¿qué hemos hecho con nuestra melena? ¡Nada!

Si tú también has sufrido los estragos de la nieve (viento y lluvia incluidos) en tu cabello es porque necesitas ya mismo la inspiración adecuada para saber cómo peinarte en los próximos días.

¿Nuestra propuesta? Además de repasar algunos de nuestros peinados fáciles favoritos, como la coleta baja y la trenza básica de Letizia y Sofía, tenemos otra opción que ha lucido Laura Matamoros en su cuenta de Instagram y que le vamos a copiar ya mismo porque es un hairstyle que quita años, porque se hace en menos de 5 minutos, porque lleva un accesorio para el pelo que es pura tendencia, porque es ideal para disimular un bad hair day y porque aguanta todo el día haga el tiempo que haga.





La influencer ha llevado un moño con volumen muy alto que se ha hecho con un scrunchie, un coletero XXL con el que ha conseguido elevar peinado a la vez que le ha dado el toque de personalidad definitivo.

Peina muy bien la raíz del cabello y elige la altura. Después enrrolla toda la melena y sujétala con el scrunchie. Truco: deja algunos pelitos sueltos en la parte delantera para relajar el look y no llevar el moño de bailarina clásico y tirante. Un recogido ideal tanto si tienes el pelo liso u ondulado como rizado o afro. No apto para las melenitas cortas tipo bob. ¡No te lo vas a querer quitar!