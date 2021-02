polií et moi

17 feb 2021

Compartir en google plus

El 47% de las mujeres notan su pelo debilitado y más fino, según datos de René Furterer. Problemas que según los expertos podrían tener mucho que ver con el cuero cabelludo, ya que si este no está en perfectas condiciones no es posible tener una melena bonita, fuerte y saludable. Para mantenerlo sano y a salvo no solo hay que prestar especial atención a los productos que usamos para lavarnos la cabeza, sino que también es fundamental aclarar bien el pelo y exfoliarlo una vez a la semana.





VER 7 FOTOS ¿El mejor antiedad para el pelo? Uno de estos exfoliantes para el cuero cabelludo con los que rejuvenecer y evitar la caída de la melena

“Siempre es recomendable utilizar un producto específico para exfoliar el cuero cabelludo. El principal motivo es que este gesto contribuye a oxigenarlo y mejorar la circulación, y esto es clave para tener un cabello saludable”, explica Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, quien también recomienda que te aclares muy bien el pelo para evitar la acumulación de productos y que, además, acabes el lavado de la melena con un chorro de agua fría, ya que contribuye a activar la circulación sanguínea del cuero cabelludo.

Prechampú Limpiador Micelar Suprême de H&S (3,99 €). Concentrado bifásico Astera Fresh de René Furterer (41,50 €). Serum Revitalisant Fortifiant de Hair Rituel by Sisley (153 €). pinit

Otra experta en cabello Rolanda Wilkerson, directora de comunicación científica de cuidado de belleza de Procter & Gamble, te proporciona unos tips de cuidado básicos del cuero cabelludo que tu pelo agradecerá infinitamente:

· Evita lavarte la cabeza con agua caliente, ya que puede ser irritativa.

· Masajea el champú con la yema de los dedos en vez de con las uñas, que es una acción más suave.

· Usa productos capilares específicos para cuidar el cuero cabelludo y así evitarás la aparición de caspa

· Introduce en tu rutina capilar productos que contengan activos específicos para cuidar del cuero cabelludo, como la piroctona olamina, que tratar la caspa, el picor, la sequedad y el exceso de grasa.

· Ten cuidado con el exceso de grasa en el cuero cabelludo, ya que puede exacerbar la caspa.

· Fíjate en que los gorros y sombreros que usas sean transpirables y así minimizarás el exceso de humedad y/o sudor que se acumula en el cuero cabelludo, ya que ambos pueden provocar un crecimiento de gérmenes y de caspa.

La buena noticia es que “con un cuidado regular del cuero cabelludo que incluya champú y acondicionador eficaces, evitarás la caspa y síntomas como descamación, picor, exceso de grasa o sequedad”, asegura Wilkerson. Si tu cuero cabelludo está sano tu pelo crecerá con más fuerza y brillo y podrás presumir de melenón.