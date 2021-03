9 mar 2021

Por fin te has decidido y quieres darle un nuevo giro a tu melena cortándote el flequillo. Lees sobre el que mejor te quedaría según la forma de tu cara, te informas sobre las últimas tendencias y hasta miras cómo lo llevan las famosas para inspirarte. Pero, ¿qué pasa si no te gusta o te has cansado de él y quieres volver a lucir una melena sin flequillo? Ahí es cuando comienza el drama capilar. Porque cuando llevas flequillo, te da la sensación de que debes cortártelo casi a diario para que no te moleste en los ojos pero cuando quieres dejarlo largo, los astros se unen contra ti para que el pelo crezca lento, muy lento.

Dejarte crecer el flequillo, al igual que pasar de un corte pixie a una media melena, es una tarea larga y tediosa e, irremediablemente, pasaremos por una etapa en la que nuestro aspecto no será el que más nos guste. Pero tranquila, porque vamos a darte ideas para pasar esta transición de la forma más digna posible y sin tener que recurrir a las extensiones.

Flequillo partido al medio

Cuando comienza a taparte los ojos y ya es inviable salir a la calle sin chocarte contra todo, puedes optar por hacerte una raya en el medio y partir el flequillo dándole forma con el secador o con la plancha.

Echa tu flequillo hacia un lado y deja el resto suelto o hazte una coleta baja

Si tu flequillo ya es muy largo, puedes hacerlo a un lado y recoger el resto de tu melena en una coleta baja o dejarlo suelto. Un peinado sencillo y rápido con el que triunfarás.

Hazte con una buena colección de horquillas

Afortunadamente, ahora existen de muchos tipos, no solo las antiestéticas horquillas que nos poníamos hace años para hacernos un moño. Ahora que vuelven a ser tendencia, recógete el flequillo a los lados con las horquillas que mas te gusten y consigue un peinado cómodo y estiloso.

Recurre a las diademas

Al igual que con las horquillas, las diademas han vuelto a ponerse de moda. Y si lo que quieres es apartarte el flequillo de la cara, es la opción más rápida.

Si el flequillo ya te ha crecido lo suficiente, recurre al moño alto

Recoge tu cabello en un moño alto (cuanto más alto, más fácil es que lleguen los pelos de tu flequillo) y deja que aquellos mechones que no lleguen al moño caigan sobre los lados de tu cara. Puedes optar por recoger con horquillas los pelitos que se escapen o dejarlos sueltos, depende de lo que más te guste.

Peinados con trenzas

Puedes optar por las trenzas de boxeador, entrelazando el flequillo con el resto de la melena o por unas sencillas trenzas a ambos lados de la cara, como las que ha puesto de moda Ester Expósito.

Como ves, hay muchas opciones para que la etapa de transición no sea un drama y no solo quedarán bien, sino que son fáciles de hacer.