15 mar 2021

Tener un pelo hidratado y suave es el deseo de todas las beauty lovers. El ácido hialurónico consigue rejuvenecer tu melena y eliminar el encrespamiento en diferentes formatos como los sérums capilares. Otras optan por aportar un plus de hidratación a su pelo seco con aceites que lo nutren en profundidad sin engrasarlo y otras, como Laura Matamoros, opta por un tratamiento en spray basado en la Provitamina B5.

Se trata del OI All in One Milk, un spray multifunción de la marca Davines que aporta brillo y suavidad y actúa como un potente desenredante. Controla el encrespado y aporta cuerpo al cabello sin apelmazar hidratándolo y protegiéndolo en el secado. Contiene provitamina B5 que hidrata profundamente el cabello, complejo amino-funcional que acondiciona dejándolo suave y resistente al calor. Además, gracias al aceite de Roucou, rico en betacaroteno, ayuda al crecimiento y a la regeneración del cabello, protegiéndolo de los rayos UV y previniendo el envejecimiento. Cuesta 10,10 euros el envase de 50 ml y 26,20 euros el envase de 135 ml.

Recomiendan utilizarlo con el Liquid Spell, un tratamiento que fortalece, aporta cuerpo y vitalidad a cabellos finos, melenas apagadas o ligeramente dañadas y sin vitalidad. Aporta fortaleza al cabello y recupera su sedosidad y luminosidad natural. Se aplicaría sobre el cabello recién lavado y secado con una toalla y justo antes del OI All in One Milk. El envase de 50 ml cuesta 16,70 euros y el de 125 ml, 32,75 euros.

Esta es la opción que usa Laura Matamoros que la recomienda ampliamente, pero tienes otros sprays en el mercado que aportan beneficios similares.

Hair Radiance Keratin Spray de Freshly Cosmetics

Desenreda, previene el daño térmico, combate el encrespamiento y trata el cabello seco. Suy combinación a base de activos naturales como la keratina vegetal de alcachofa, péptidos de guisante y oligopéptidos de baobab mejora la manejabilidad, rfuerta y reestructura la fibra capilar. Precio actual: 16 euros el envase de 100 ml.

Aceite de Mango de Klorane

Nutre e hidrata el cabello en profundidad actuando como desenredante. Las propiedades nutritivas del mango le hacen especialmente indicado para cabellos secos. Su uso regular permite un cabello más suave y sedoso sin apelmazarlo. Consigue el envase de 125 ml en PromoFarma por 11,35 euros.

Pantene 24 horas Antiencrespamiento Suave y Liso

Combate el encrespamiento las 24 horas del día consiguiendo un pelo suave y brillante. Contiene micro-moldeadores que protegen el cabello contra la humedad, suavizando cada mechón. Consigue el envase de 145 ml en Douglas por 6,25 euros.