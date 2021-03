24 mar 2021

Admitámoslo. El pelo largo (y suelto) puede ser maravilloso, pero hay veces que sólo queremos recogerlo para que no nos moleste. No es necesario tener gran habilidad para lucir un peinado favorecedor, como el de efecto lifting que llevó Amelia Bono este fin de semana, el peinado con trenzas que está arrasando entre las influencers o el que se hace con una pinza de las de toda la vida y tiene enamorado a todo Instagram.

Si por algo destaca Ana Milán, que hace unos días se pasaba al rubio canela, es por su naturalidad y por la elección de la comodidad en (la mayoría de) sus estilismos. Ayer acudía a su clínica dental donde está terminando su tratamiento con 'Invisaling' y aparecía hablando para sus seguirores con un peinado tan de moda como cómodo: el top knot.

Conseguir el peinado de Ana Milán es muy fácil, pero está limitado a las melenas XXL (por lo menos un moño tan alto como el de la actriz). Sólo ienes que hacerte una coleta alta y tirante, cuanto más alta mejor, con el pelo bien alisado y homogénero. Separa la coleta en tres mechones y enrosca el primero a modo de cinta recogiéndolo con horquillas a la derecha de la coleta. En reda el segundo al rededor del primero y fíjalo. Por último, enrosca el tercero sobre los otros dos y fíjalo en la parte de atrás de la coleta con horquillas. Para conseguir un efecto pulido, puedes aplicar laca.

¡Y eso es todo! Si no tienes el pelo tan largo como Ana Milán y, al hacerte la coleta, se te escapan los pelos de la nuca, prueba a hacerlo más bajo. No causará el mismo efecto, pero quedará igual de bonito. Y si te gustan los looks más desenfadados, déjate algún mechón suelto a lo lados para dar ese toque despeinado que queda tan bien.

Como ves, no hace falta mucho para lograr el peinado fetiche de la actriz y queda genial, tanto para un look desenfadado como para otro más pulido. ¿Te atreves a replicarlo?