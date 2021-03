18 mar 2021

Hace unos días desvelábamos cuál es el color de pelo perfecto para cubrir las primeras canas y parece que Ana Milán ha querido seguir nuestros consejos. Después de empezar el año cortándose el flequillo al estilo cortina, la actriz ha querido dar la bienvenida al buen tiempo con un cambio de imagen mucho más radical. Y sí, se ha pasado al rubio. A pesar de que la tendencia parecía ser todo lo contrario y las melenas castañas habían cogido fuerza, Ana ha demostrado que esta versión rubia siempre es un acierto. Y si te ha gustado tanto como a nosotras, toma nota porque puedes probar su efecto rejuvenecedor sin salir de casa.

"Me moría de ganas de contaros que soy rubia, me he atrevido, que qué pasa, que hola qué tal, flipas, ¿no? Me encanta, estoy absolutamente encantada", dijo Ana en un vídeo que ella misma ha publicado en su perfil de Instagram y con el que ha querido enseñar a su casi millón de seguidores el resultado de su cambio de look. "Estreno un rubio dorado 7.13 que me chifla. De haber sabido que era tan fácil lo hubiera hecho antes", apuntó Ana.

Una publicación en la que Ana luce nueva melena caracterizada por un rubio canela que, tenemos que reconocer, le queda de maravilla. Y lo mejor de todo es que, como ella misma ha compartido, se lo ha hecho con un tinte de Garnier que tú misma puedes probar en casa. Se trata de Garnier Olia, una coloración permanente con aceites florales de origen natural, sin amoniaco para un olor agradable y que respeta el cuero cabelludo. Además, consigue mejorar visiblemente la calidad del pelo para un color intenso más brillante, bonito, sedoso y cuidado. ¿Y lo mejor de todo? Que asegura una cobertura total de las canas.

Este tinte puedes comprarlo en Amazon por menos de diez euros y conseguir con él este color tan favorecedor y rejuvenecedor que se ha puesto Ana Milán. Ella lo lleva en una media melena a la altura de la clavícula y con una ligera onda que queda de maravilla, pero es un color apto para cualquier corte o tipo de pelo y que favorece a casi todos los tonos de piel. ¿Te atreves?