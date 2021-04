11 abr 2021

Compartir en google plus

Paula Echevarría ya es mamá de su segundo hijo, al que ha llamado Miguel Jr. La actriz ha anunciado el nacimiento del hermanito de Daniela está misma mañana asegurando que todos están bien y que están súper felices. ¡Por fin le hemos podido ver la carita y no puede ser más guapo!

Antes de dar Paula ha pasado por chapa y pintura (y es que le esperan unas semanas dif´iciles, como a cualquier mamá con un recién nacido) y como siempre, se ha preocupado mucho por el estado de su cabello, por algo es la embajadora de Pantene. Hace dos meses se atrevía con el flequillo cortina y un tono que suavizaba sus facciones y ahora ha acudido a mimarse a su centro de belleza de confianza, Tacha Beauty.

La influencer había optado por las mechas balayage sobre un fondo castaño natural para rejuvenecer su rostro y suavizar sus facciones y en esta ocasión, ha acudido para darle un extra de luminosidad e hidratación a su melena y añadir unas mechas babylights. “Hemos ido aclarando las mechas poco a poco en un rubio vainilla para suavizar más las facciones", aseguraba la encargada de Tacha Beauty.

Pero no se ha quedado ahí. En la que podría ser su última puesta a punto antes de dar a luz, Paula se ha realizado también un lifting de pestañas con el que ha conseguido lucir una mirada más intensa y bonita.

A pesar de haber seguido una rutina de entrenamientos todas la semanas junto a Raquel López, la experta de MAMIfit, la actriz ha engordado 25 kilos en su embarazo. "Acepto que soy una embarazada que engorda, estoy tremenda. Hay mujeres que no, que se quedan como un hueso de aceituna, y yo no soy así", aseguraba Paula Echevarría que, en su primer embarazo, engordó 21 kilos. "Es lo que tiene plantarse 25 kilos en nueve meses, no hay relleno ni botox que lo mejore", bromeaba la actriz.

La actriz nos ha dejado en sus redes sociales una estampa preciosa abrazada a su hija Daniela, fruto de su matrimonio con David Bustamante. Hace unas semanas nos hablaba de la impaciencia de la niña ante la llegada de su hermano: “se le está haciendo eterno”, decía. Y es que en cada imagen que comparte junto a su hija, la complicidad salta a la vista, ¡pero yatiene al pequeño Miguel en casa!

El caso es que la actriz, con más o con menos kilos, sigue estando preciosa y se preocupa por su belleza tanto o más que antes. Para muestra, un botón: no hay nada mejor que una femilia feliz. Solo nos queda decir, ¡Muchísimas felicidades!