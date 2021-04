12 abr 2021

Tener el cabello fino y lacio es una maldición. Ningún recogido te queda bien (a no ser que le añadas postizos) y lo tienes siempre tan pegado a la cabeza que puede dar apariencia de sucio cuando, en realidad, acabas de lavártelo. Lo sabemos, cada pelo tiene lo suyo. Si lo tienesrizado tienes que hidratarlo mucho y cuidar tus rizos con mimo; si lo tienesgraso has de estar pendiente a diario para que no de aspecto de sucio; y si tiende al encrespamiento (como a Nuria Roca) buscar productos anti-frizz para no parecer un león a mitad del día. Pero es que la que escribe esto sufre su pelo fino, lacio y liso y claro, tendemos a ver lo malo de lo nuestro con mayor claridad.

Antes de pasar a los productos que pueden ayudarte a lucir melenaza, vamos a darte unos tips básicos para cuidar tu pelo y conseguir más cuerpo, volumen y grosor:

1. Cepíllate el pelo siempre antes de la ducha, no después, porque cuando está húmedo es más vulnerable y tendente a la rotura.

2. Lo mejor es no usar el secador o las planchas en exceso, pero si tienes que usarlo, aplica un protector antes y sécate el pelo boca abajo para dar volumen a las raíces.

3. Protege tu cabello del sol con sprays específicos para la protección capilar contra los rayos solares.

Y ahora sí hemos seleccionado una serie de champús, polvos y sprays que te harán lucir pelazo, aunque en realidad tengas pelillo. Apunta:

Champú 'Nº4 Bond Maintenance' de Olaplex

El champú Nº4 Bond Maintenance de Olaplex repara las puntas mientras limpia suavemente el cabello. Restablece la fuerza y la flexibilidad con cada lavado y proporciona hidratación y brillo al cabello por lo que es una buena opción para pelo fino y sin volumen. Disponible en Sephora por 27,99 euros.

Champú con fibras de lino de Klorane

Klorane champú volumen y cuerpo a las fibras de lino se nutre de la planta del Lino, flexible y resistente. Por su riqueza en mucílugos aporta protección y volumen al cabello desde la raíz. La composición de Klorane champú volumen y cuerpo a las fibras de lino no incluye siliconas, ni parabenos y ha sido testada dermatológicamente. Tampoco lleva agentes apelmazantes cosa que permite dar volumen y cuerpo al cabello de forma natural. Encuéntralo en PromoFarma por 7,79 euros.

Dust It Mattifying Powder Osis+ de Schwarkopf

Polvo que se aplica en la raíz para absorber el exceso de grasa que es la que culpable de que tu pelo quede apelmazado. Además de aportar volumen, crea un efecto texturizante y tiene un acabado mate con fijación flexible. Puedes espolvorearlo por la melena o bien echarlo en las manos para extenderlo con mayor precisión. Puedes encontrarlo en PromoFarma por 12,99 euros.

Podwer Puff de Kevin Murphy

Aporta cuerpo muy fácilmente y es adecuado para todo tipo de cabello. Al entrar en contacto con el cabello la loción da volumen y al mismo tiempo los polvos absorben el líquido de la loción para secarla, dándole a tu cabello una dosis de vitalidad. Puedes encontrarlos en Amazon por 32,92 euros.

Big Sexy Hair instant volume

Spray de engrosamiento que ofrece un volumen duradero envolviendo todo el cabello. Crea cuerpo y volumen y da brillo al cabello sin apelmazarlo. La fórmula para controlar el encrespamiento contiene protección anti-humedad y UV para garantizar que los peinados duran todo el día. Disponible en Lookfantastic por 20,45 euros.

Intercosmo Volumen Spray

Spray que ayuda a levantar las raíces y mantener el volumen y el peinado durante más tiempo. Además, protege el cabello fino y quebradizo del secador o las planchas (aunque ya sabes que, si puedes, es mejor no usarlas). Encuéntralo en Amazon por 18,90 euros.