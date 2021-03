2 mar 2021

Ya te avisamos de que en este 2021 el pelo gris se ha puesto de moda. Son muchas las que han apostado por esta coloración artificial, pero también hay otras que han optado por dejar sus canas lucir de manera natural. Y si no nos crees, atenta a como hace la Reina Letizia. Si eres de las que ha preferido unirse a esta tendencia, te recomendamos que fiches los cortes de pelo que mejor van con este color. Sin embargo, si no te acaba de convencer y prefieres cubrir esas primeras canas, toma nota de los consejos que nos da María Baras de Salón Cheska.

Da igual la edad que tengas. En ocasiones, cuando menos te lo esperas, las primeras canas empiezan a asomar de manera sutil y casi sin que te des cuenta. A pesar de la tendencia de dejarlas lucir, si eres de las que prefiere ocultarlas, pero todavía no es necesario apostar por un tinte total, ya que -de momento- son muy pocas, María Baras tiene el truco perfecto para cubrirlas con un aspecto muy natural.

"Me están saliendo mis primeras canas y soy castaña. Nunca me he teñido y no sé cómo solucionarlo", le escribió una seguidora a través del perfil de Instagram. "Cuando son pocas es genial hacer babylights en tonos miel o chocolate y combinarlos para taparlas y que quede con luz y brillo", aconsejó María. Las mechas babylights son un tipo de coloración sutil que mantiene el tono natural del cabello y que solo aporta luminosidad y algo de volumen y movimiento y, en este caso, también te ayudará a deshacerte de los primeros mechones grises.

Por otro lado, si tu caso son canas mucho más abundantes que ya llevan tiempo en tu melena, María Baras lo tiene claro: "Cualquiera de nuestras coloraciones cubren canas: óleos, barros, tintes, baylights, balayage. Hay mil técnicas!". En definitiva, las posibilidades son infinitas y, aunque no hay que tener miedo a las canas porque -por suerte- cada vez están mejor aceptadas, debes saber que es bastante fácil deshacerte de ellas si no te acaban de convencer. Solo tienes que tener en cuenta tu tipo de pelo y el color de tu base y dejarte aconsejar por expertos.