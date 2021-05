12 may 2021

Que Blanca Suárez se atreve con todo es algo que tenemos más que sabido. No hay cambio de look que se le resista y aprovecha cada tendencia para arriesgar con su melena y probar diferentes looks. Aunque quiso estrenar la primavera con un flequillo cortina muy favorecedor, era solo un cambio momentáneo que luego remató con las mechas que estilizan y ponen buena cara. Ahora, la actriz ha querido renovar su imagen durante un evento promocional y ha añadido extensiones a su media melena para pasar de pelo a un pelazo que ha sorprendido muchísimo.

Etam ha querido presentar su nueva colección de baño con una invitada y protagonista de lujo: Blanca Suárez. La actriz ha asistido al acto promocional que se ha celebrado ante los medios de comunicación y para ello ha escogido un nuevo look que no sabemos si es momentáneo, pero que le queda de maravilla.

En las últimas ocasiones que hemos visto a Blanca Suárez lucía una media melena ondulada y castaña con mechas doradas que la iluminaban y aportaban luz y movimiento. Un look con el que parecía sentirse muy cómoda ya que, acostumbrada a cambiar de imagen muy a menudo, es un corte que ha mantenido a lo largo de los últimos meses con pocas variaciones. Por ello, ha aprovechado este evento para probar de nuevo la melena XL.

Al parecer Blanca ha añadido unas largas extensiones con un efecto muy natural que parece la continuación real de su pelo. Un pelo postizo que le llegaba a la altura de la cadera y con el que ha dejado boquiabiertos a todos. Hace un tiempo Blanca apostó por este estilo en otra ocasión, aunque aquella vez prefirió una melena súper lisa que llevó con un rubio mucho más claro al tono de ahora.

Además, la actriz ha retocado las mechas 'face framing', una tendencia que triunfa esta temporada y que hace resaltar el rostro destacando con el color los dos mechones más próximos a él. Y sí, como siempre, tenemos que reconocer que está guapísima. Además, es una muestra de que el pelo largo también es tendencia y puedes recurrir a él siempre que te apetezca con extensiones como las de Blanca.