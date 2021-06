3 jun 2021

Sabemos lo molesto que puede resultar el pelo cuando hace calor, sobre todo si tienes una larga melena. Pero, pese a ello (y por mucho que se lleven cortes como el bob o el mullet), seguro que no quieres renunciar a ella. Y lo entendemos.

La mejor solución a este problema es hacerte un recogido. Sin embargo, a veces es difícil encontrar uno que no requiera mucho trabajo y que resulte elegante. O quizá no. ¿Has pensado en lucir una trenza? Es un peinado muy fácil de hacer y cuenta con multitud de variantes que puedes ir alternando de forma que no te canses.

Es por ello que las trenzas han dejado de ser un simple peinado infantil para convertirse en una de las principales tendencias del verano. Y no nos sorprende, porque sientan genial. Además, el resultado es especialmente bonito si se combina con una técnica de decoloración gradual, como el balayage o las mechas californianas. De esta forma, darás más vida a tu melena.

Es difícil renunciar a una melena larga por mucho trabajo que dé pinit

La trenza básica es muy sencilla de realizar. Basta con dividir el pelo en tres montones e ir entrecruzándolos. Para terminar, solo tienes que sujetarla con una goma. Las de raíz son un poco más complicadas, ya que no se trata de hacer secciones en el pelo. En su lugar, tendrás que ir sacando mechones poco a poco. No obstante, el resultado merece la pena.

Una de sus variantes más elegantes es la trenza de espiga. Para realizarla, divide el pelo en dos y ve llevando pequeños mechones de una mitad a otra. Hay otras opciones más atrevidas, como las trenzas de pulpo, un peinado que consiste en dividir la melena en cuatro partes para realizar ese mismo número de trenzas.

Así pues, puedes elegir la versión que mejor se amolde a tu estilo o la que más te apetezca según la ocasión. Y es que, con cualquiera de ellas, conseguirás ir fresca y guapa durante todo el verano.