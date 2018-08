2 ago 2018

Ya lo dijo La Pantoja en una frase sucinta y concluyente que quedará para los anales de la prensa del corazón: “Dientes, dientes”. Pues, eso, enseña tu bonita sonrisa y ya se puede caer el mundo, que te resbalará. Y todo lo contrario… Una dentadura mellada, desproporcionada, oscurecida, etc., puede arruinar hasta el rostro más bonito. Las celebrities lo tienen claro, y a poco que rocen el éxito, su primera inversión suele ser arreglarse la boca. Ejemplos sobran, desde Penélope Cruz, hasta Miley Cirus, pasando por Rosa de España o Cristiano Ronaldo. Quién les ha visto y quién les ve… Y es que pocas cosas pueden subir tanto la autoestima –y el caché– como una sonrisa profident.

Afortunadamente, hoy en día estos tratamientos están al alcance de todo el mundo, así que es cuestión de proponérselo, porque una dentadura de cine, por definición, es aquella que pasa por ser natural (algo verdaderamente extraordinario, por cierto). Un consejo: evita que parezca una prótesis cincelada por el especialista de efectos especiales acudiendo a un buen profesional. Uno de los más prestigiosos en nuestro país es el doctor Iván Malagón, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilo mandibular, nos da la clave para conseguir unos dientes tan lustrosos como los de Elsa Pataky. “Deben estar alineados, en armonía y equilibrio con el resto de estructuras de la cara. Su posición, inclinación y proyección influirán en la posición y forma de las encías, en la proyección de los labios y en la piel de los tercios medio e inferior del rostro, de manera que no se trata de alinear únicamente los dientes, sino de darles los ángulos correctos, diferentes en cada paciente, incluso para manejar la incidencia de la luz en la cara, para conseguir la mejor sonrisa”. ¡Casi nada!

la sonrisa de Penélope es una de las más envidiadas de la alfombra roja. pinit

El propio experto, nos da cuenta de cinco sencillos tratamientos –dependiendo de lo que te haga falta– que te harán reír más que el elenco del Club de la comedia al completo. Apunta:

Invisaling

Olvídate para siempre de los brackets de los ochenta, esos hierros que acomplejarían hasta el mismísimo Tom Cruise, y pásate a esta técnica de ortodoncia invisible. “Actualmente es la que ofrece unas mejores prestaciones para corregir cualquier problema de malposición y maloclusión dental. El tratamiento aúna así la mayor discreción estética posible con una efectividad muy alta para casos muy variados y exigentes. Además, son removibles, es decir, que se quitan durante las comidas y cuando hay que lavarse los dientes y después se vuelven a colocar”, explica el director de Iván Malagón Clinic.

Blanqueamiento

Muchos alimentos (vino, verduras de hoja verde, cítricos, etc.), un estilo de vida poco recomendable y el envejecimiento hacen que nuestros dientes pierdan su color original, pero, cuidado con irte al extremo opuesto. “Las manchas y tinciones le quitan luminosidad a nuestra sonrisa, pero los dientes no son blancos, sino que tienen un tono marfil, que podemos aclarar, y no blanquear, con tratamientos no invasivos, para que resulten naturales y saludables”.

Carillas dentales

Pocas cosas pueden ser tan rentables como este tratamiento tres en uno, que puede modificar al mismo tiempo el color, la forma y tamaño del diente enmascarando diversos problemas estéticos. “Nosotros trabajamos con tres tipos de carillas de diferente composición, pero siempre de los mejores materiales y procedentes de los mejores laboratorios. Primero realizamos un estudio personalizado en función de las necesidades del cliente para poder diseñar la sonrisa más adecuada”, aclara.

Ozonoterapia

Aviso a navegantes: a veces es tan importante lo que se ve como lo que no se ve, así que cuida tu boca, más allá de las piezas dentales. “Esta técnica se utiliza para el mantenimiento de la tonalidad sonrosada de las encías tras un peeling gingival. Mediante sesiones de ozonoterapia conseguimos oxigenarlas, devolviéndoles su coloración y consistencia. Está especialmente indicada para fumadores y encías maduras”.

Estética gingival

Quizá no sepas lo que es, pero cambiará su aspecto de manera drástica. “Se trata de una de las técnicas estrella en odontología porque una correcta posición de la encía respecto al diente es fundamental para lograr una bonita sonrisa. Tenemos que tener en cuenta que cada paciente tiene una distinta curvatura del margen gingival del diente y esta forma individual puede verse influida por muchas razones: desde la mala colocación de los dientes, pasando por la propia genética, hasta el padecimiento de diferentes enfermedades periodontales de los tejidos de soporte de los dientes”.

Después de estas recomendaciones de experto, a ver quién te quita la sonrisa de la boca.

