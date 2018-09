19 sep 2018

Meghan Markle y Emily Ratajkowski no tienen nada que ver, pero en cuanto a belleza se refiere, tienen los mismos gustos. Ambas conocen muy bien su rostro y saben qué tienen que hacer para lucir una piel luminosa, natural y sin imperfecciones. A su favor podemos decir que siempre optan por un maquillaje suave y labiales en tono nude.

Además, en alguna ocasión han confesado que prefieren maquillarse ellas mismas, sin la ayuda de un makeup artist profesional. La duquesa de Sussex por ejemplo, ya ha practicado el maquillaje DIY durante sus viajes, pero ¿cuál es su truco infalible para conseguir una piel jugosa?

El truco: una crema low cost de farmacia

Una crema hidratante de farmacia que cuesta menos de 10 euros tiene la culpa (puedes encontrarla en Amazon por 5,50 euros). Daniel Martin, el maquillador de Meghan para el día de su boda, confesó a ENews que el secreto para un rostro irresistible es una crema que aplica antes de la base de maquillaje llamada Aquaphor de Eucerin. El maquillador aseguró que otorga más importancia al cuidado de la piel que a la aplicación del maquillaje.

Emily Ratajkowski por su parte sigue una rutina de belleza muy concreta: "Tengo la misma rutina de cuidado de la piel mañana y noche, aunque no soy una de esas personas que siempre usa los mismos productos. Mi piel cambia con el clima", comenta la modelo.

Lo que sí tenemos claro es que utiliza la misma técnica que Meghan Markle para lucir un rostro radiante. Se lo desveló a Into the gloss: "Me doy Aquaphor en los labios y cuando quiero que mi piel luzca luminosa por la noche, la aplico a toquecitos en el cotorno de los ojos. Consigue que mi piel se sienta más firme e hidratada ".

