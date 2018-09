25 sep 2018

Compartir en google plus

Durante años, pensamos que no se podía hacer nada. Que a cada uno le tocaba su propia quiniela hereditaria y que, si tu madre había tenido arrugas o tendencia a la papada, tú no ibas a librarte. Pero ahora surgen acnés juveniles a los 40, manchas en la cara antes de los 35 y pieles reactivas con las que nadie de tu familia había tenido que lidiar antes. En parte, se debe a los agresores ambientales a los que estás sometida. Pero hay otras razones.

Epigenética, el quid de la cuestión

Los científicos descubrieron muy pronto que todo lo que te rodea afecta a cómo se comporta tu piel. Si la ciudad en la que vives tiene la contaminación por las nubes, a tu rostro le tocará luchar contra la oxidación masiva de los radicales libres, con más posibilidades de que la maquinaria que es tu piel empiece a fallar antes. Y eso significa menor producción de colágeno y mejillas fuera de su sitio. Si te has pasado con el sol en la veintena, a los 40 estarás peleándote con manchas y arrugas. Porque, al final, cómo vives tu vida afecta mucho más a tu cuerpo que todo el ADN escrito en tus células. Pero hay un tercer en discordia: tu personalidad. Cómo sientes y cómo te afectan las cosas también aporta su granito de arena. Todo (genética, factores ambientales y forma de ser) influye de manera decisiva en cómo se regulan tus genes. La ciencia que lo estudia se denomina epigenética, una rama de investigación que ha servido para moldear la nueva cosmética. "Está demostrado que el envejecimiento vinculado al estilo de vida (el que se conoce como epigenético) tiene un mayor efecto en el rostro que el genético", explica José Ginestar, director científico de Sisley. Tu ritmo cotidiano (con tu estrés y tu falta de tiempo), cómo te tomas las cosas (tus dramas personales) y las opciones que eliges (desde tomar el sol a seguir fumando) son factores que desajustan el ciclo vital de la célula. "Y son capaces de alterar su ritmo, su energía y su longevidad –explica Ginestar–, lo que implica la aparición del envejecimiento prematuro".

Neurociencia, un paso más

Las firmas de belleza lo han tenido todo en cuenta para construir cremas que se adapten a tus necesidades. Chanel, Sisley, Lancôme, Olay y Clinique fueron pioneros en epigenética. Shiseido va más allá e incorpora otro campo decisivo: la neurociencia, que estudia cómo las conexiones emocionales de tu cerebro afectan al comportamiento de las células de tu cuerpo. En términos de belleza, eso significa que cada estímulo causa una reacción en los receptores sensoriales de la piel. El simple hecho de tocarla desencadena una secuencia de mensajes moleculares que activan sofisticados procesos, como la vasodilatación o la regeneración celular. "Hay un diálogo continuo entre los dos órganos que tiene como objetivo proteger la integridad de la piel contra las agresiones. Si se interrumpe, la piel se vuelve vulnerable", explica Nathalie Broussard, Scientific Communication Manager de Shiseido. ¿Qué corta esa comunicación? El paso del tiempo, que hace que la receptividad de la piel sea menor. Pero también el estrés emocional durante un largo periodo. Así que sí, cómo eres es una pauta esencial para elegir tu ritual de belleza.

Te pueden los nervios

Los controlas a duras penas y casi todo te altera. No es extraño, por tanto, que en periodos puntuales en los que la carga emocional es muy alta, la piel de tu rostro se vuelva loca y pase de un exceso de grasa a una deshidratación patente. Lo malo es que el extra de secreción sebácea puede ser terreno abonado para el acné adulto. Lo controlas con cosméticos específicos pero de efecto suave.

Vinopure Fluido Matificante Perfeccionador de la Piel de Caudalie (25,20 €). / Hydrance Intense Sérum de Avéne (22,68 €). / Phys-AC Perfect Fluido Anti-imperfecciones de A-Derma (17,83 €). pinit

Tu vida es puro optimismo

Siempre le ves el lado bueno a las cosas. Y no puede ser mejor para tu piel. Aunque esa predisposición tuya al desenfado puede llevarte a darle menor importancia a los cuidados. Procura que no se te olvide nunca desmaquillarte cada noche. En todo caso, tu piel no se va a sentir sobrecargada, así que va a recibir muy bien los rituales de reseteo, los aceites y las cremas más emolientes. Y también te va a dejar probar tratamientos más fuertes sin reacciones desmedidas.

Le Lift Crème Fine de Chanel (110 €). / C-Vit Mist Bruma Iluminadora de Sesderma (19,95 €). / Reset Nuit Huile-in-serum de L’Occitane (55 €). pinit

La procesión va por dentro

A todo el mundo le pareces muy tranquila. Pero tú sabes que esa templanza exterior lleva aparejada una tensión interna que sufre tu mandíbula o que pagas fumando. Necesitas probar cremas con activos calmantes a nivel neurológico, como Essential Energy de Shiseido (que reactiva la conexión cerebral de la piel) o el Suero S.O.S. Inteligente de Esdor, un reparador avanzado.

Essential Energy Day Cream SPF20 de Shiseido (73 €). / Suero S.O.S. Inteligente de Esdor (53,80 €). / Rose Jelly Mask Mascarilla Gel de Lancôme (49 €). pinit

Lo vives todo al máximo

Te apuntas enseguida a lo que supone disfrutar de la naturaleza. Te gustan las emociones fuertes y no te da ninguna pereza la actividad física de alto rendimiento. Y porque pasas todo el tiempo que puedes al aire libre, tu rostro sufre las agresiones del sol, el sudor y el esfuerzo físico. Refuerza tu ritual de belleza con fotoprotectores y soluciona el caos ya creado (manchas, sobre todo) con despigmentantes e iluminadoras.

Regenerist Luminous Skin Tone Perfecting Cream de Olay (29,90 €). / Blastoactiva de Laboratorios Almirall (c.p.v.). / Doble Concentrado Despigmentante de Lierac (55 €). pinit

Timidez, la marca de la casa

La serenidad de los introvertidos va a conquistar el mundo, según todas las predicciones sociológicas. En cuanto a tu neceser, te auguramos que vas a requerir un extra de firmeza. Porque, curiosamente, los tímidos gesticulan menos que los extrovertidos. Y una menor movilización muscular del rostro supone una mayor relajación de la piel, que se vuelve flácida mucho antes.

Isdinceutics Flavo-C Ultraglican de Isdin (38,50 €). / Skin Active Tri-Therapy Lifting Sérum de Neostrata (79,50 €). / Abeille Royale Sérum Doble R Renew & Repair de Guerlain (135,50 €). pinit

Confiesa: ¡eres workaholic!

Esa obsesión tuya por el trabajo te tiene todo el día con la nariz pegada a todos tus dispositivos. Tenemos una mala noticia: la luz azul que emiten esas pantallas, del ordenador al móvil, es muy perjudicial para tu piel. Tu contorno de ojos tampoco sale bien parado de tantas horas de fijar la vista. ¿El resultado? Líneas de expresión que no tardarán en ser arrugas.

Beauté du Regard Créme Cryo-Booster de Galénic (43 €). / Contorno de Ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atashi (36,80 €). / Hydra-Essentiel Masque Yeux Désaltérant Défatigant de Clarins (41,50 €). pinit

Siempre mantienes la calma

Te tomas la vida con una lentitud envidiable. Pero quizá precisamente por eso los procesos de tu piel también se ralentizan. Y te vendrían de maravilla los productos de efecto booster, que multiplican la acción de tu tratamiento habitual. O los sueros energizantes, que aportan un plus revitalizante. O que pruebes con el retinol, el activo antiedad más efectivo, sobre todo ahora que Elizabeth Arden lo ha formulado con ceramidas.

Splendor Booster Vitamina C + Ácido Hialurónico de Bella Aurora (c.p.v.). / Retinol Ceramide Capsule Line Erasing Night Sérum de Elizabeth Arden (110 €). / Créme Prodigieuse Boost Concentrado Reparador Energizante de Nuxe (30,50 €). pinit

Estrés, tu lucha diaria

Estás ya hasta la coronilla del multitasking. Porque eso de hacer malabares constantes con tu actividad diaria le pasa factura a tu piel. Si te pasas el día estresada, tus niveles de cortisol, que es la hormona que mantiene tu cuerpo alerta, no disminuyen como debieran y eso tiene consecuencias: una piel irritada, reseca y enrojecida. Recupera la calma cutánea con cremas nutritivas específicas para pieles sensibles.

Soin Velours aux Fleurs de Safran de Sisley (c.p.v.). / Toleriane Sensitive Hidratante Prebiótico de La Roche-Posay (20 €). / Crema Emoliente con Omega 3, 6 y 9 de Laboratorios Babé (15,50 €). pinit

Además...

- Diez aliados de belleza para borrar las manchas de la cara

- Así le afecta la contaminación a tu piel y cómo protegerla

- Las cremas para protoger el rostro de la luz azul