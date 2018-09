30 sep 2018

Compartir en google plus

Nos hemos quedado completamente asombradas cuando hemos descubierto esta cuenta de Instagram tan original. Cuando pensábamos que no se nos podría sorprender más en cuanto a uñas se refiere (y si no solo hay que ver esta idea de Blanca Suárez con un piercing incorporado en una de sus uñas) llega Lana Sheen para demostrarnos que la reina de la manicura es ella. Y que tiene un arte que no puede superarse…

No hay límite para esta experta en manicuras… Sus dibujos pasan por todas las películas Disney, desde La Sirenita hasta Mulán. Incluso se ha atrevido con los dibujos animados de nuestra infancia los Rugrats y Winnie de Pooh. ¡Qué barbaridad!

Innumerables personajes donde nos sería prácticamente decantarnos solo por uno… Nos morimos de ganas por tener una de estas preciosidades en nuestras manos… ¡Entra en su Instagram porque te vas a quedar igual de sorprendida que todo aquel que llega a esta cuenta con más de cinco mil seguidores. Cualquier cosa que hagas a tus uñas te va a parecer poco después de ver esto.

Además...

Piercing en las uñas: la nueva moda que ha sacado Blanca Suárez

De Blanca Suárez a Kendall Jenner: aquí se hacen las uñas las famosas