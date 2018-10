4 oct 2018

Son muchos los dermatólogos y expertos de belleza los que recomiendan no emplear agua corriente en la rutina facial diaria, ya que el cloro puede resecar la piel. Hasta el momento, la única opción era sustituirla por agua termal –algo cara para usarla a diario en la misma cantidad que lo hacemos con el agua del grifo–. Sin embargo, estamos de suerte porque el agua con gas se ha puesto de moda en la cosmética, y no solo como activo clave de las mascarillas y tónicos que triunfan en Corea y Japón, sino que lo más nuevo es usarla tal y como viene de la botella para limpiarnos la cara.

“El agua con gas tiene un pH ligeramente ácido de 5.5 que, casualmente, es el mismo que el de nuestra piel. Por otro lado, el agua del grifo tiene un pH de entre 6.5 y 7.5, lo que puede provocar sequedad e irritación", asegura Carmen Navarro, directora de los centros de belleza homónimos. Los beneficios que ofrece tienen que ver con su composición y con el ácido carbónico que contiene. El efecto burbujeante cuando el gas intenta escapar del agua produce una pequeña presión que permite una limpieza más profunda, pero de manera agradable y suave. Conseguimos de esta manera eliminar suciedad y toxinas acumuladas a lo largo del día, además de una mayor oxigenación”, añade. También contiene calcio, que es esencial para el metabolismo celular de la piel y estimula la creación de colágeno, y sodio, que actúa sodio actúa como un exfoliante natural eliminando células muertas.

En cambio, no sirve de nada sustituir el agua del grifo por una embotellada durante tu ritual de limpieza diaria, si después no la acompañas de un limpiador adecuado. “Opta por uno suave y sin jabón, que tenga el pH similar al de tu piel”, recomienda la experta en belleza. Y, aunque el agua carbonatada no tiene contraindicaciones y, a priori, es apta para todo tipo de pieles, “lo ideal es emplearla como una limpieza puntual especial y combinarla con los hábitos de higiene facial aconsejados para cada tipo de piel según edad, características y necesidades”, agrega. Eso sí, hay que tener cuidado con las pieles sensibles y tratarlas como tales: “su rutina de higiene facial debe ser la más apropiada y, por el momento, son otros los productos que existen en el mercado que están dermatológicamente probados para ello”.

Un consejo: usa este método por la mañana para y vigorizar la piel los días que te levantes más cansada.

