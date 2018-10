10 oct 2018

Con el cambio de temporada no solo toca renovar el armario, sino que también es momento de sustituir la cosmética propia del verano por la más adecuada para los meses más fríos. Paula Echevarría ya ha hecho lo propio tanto con su ropa y accesorios, como con sus productos de belleza, donde ya tiene sus favoritos para cara, cuerpo y cabello.

Entre sus imprescindibles no podía faltar el maquillaje, ya que la actriz ha comenzado el curso con un montón de compromisos laborales en los que siempre aparece luciendo las últimas tendencias de color. Su maquillador de cabecera, Miguel Álvarez, afirma que Paula disimula sus ojeras –con tanto trabajo es normal que salgan a relucir– con el corrector All Hours Concealer, tono nº 4, de YSL Beauté, y que también utiliza de la marca la base de maquillaje Le Teint Encre de Peau All Hours, con la que unifica su rostro, pero sin perder un ápice de luz y naturalidad. Los labios mates también van a ser un básico en el look de la intérprete de ‘Ola de Crímenes’, quien ya ha salido en su cuenta de Instagram con la nueva barra Drama Mate L’Absolu Rouge, en el tono 388 Rose, de Lancôme.

Miguel Álvarez es amigo y maquillador de cabecera de Paula. pinit

Su melena la sigue cuidando con los productos de Pantene, donde la Laca de Fijación Flexible es su mayor compañera, ya que la utiliza tanto cuando lleva el pelo suelto, liso u ondulado, como cuando se hace alguna coleta, como la que ha lucido hace unos días en Bilbao. Además, las extensiones de pestañas, que se coloca en los centros de Pestañas Premium son su truco infalible para levantarse todos los días con buena cara sin necesidad de maquillarlas. Y, para intensificar aún más su mirada perfecta, Paula ha recurrido a la técnica del microblading

Para cuidar su cuerpo la actriz ha confesado que le encanta el aceite en seco Golden radiance Body Oil, de la firma Freshly Cosmetics. “¡La hidratación que aporta a la piel es genial y además la noto mucho más elástica y luminosa! Mi consejo: aplicarlo en húmedo, así se esparce mejor y se absorbe enseguida. ¡Y me encanta como huele!”, afirma Paula. Y las gominolas Think Kit de Código 372 le ayudan a cuidar la línea, ya que no contienen azúcar y ayudan a perder peso. Basta con tomarlas media hora antes de cada comida y masticarlas correctamente antes de digerirlas.

Este es el nuevo producto corporal fetiche de la actriz. pinit

