25 oct 2018

Un mes antes: cambia de piel

Es el momento justo para empezar un régimen severo de rostro perfecto. Necesitas activos exfoliantes poco agresivos pero efectivos, como los de la mascarilla Waso Peel off de Shiseido. Para pieles reactivas con manchas es mejor el ácido láctico de las ampollas Pigment Expert de ISDIN. Y haz después una inmersión nutritiva con la mascarilla de La Mer.

Waso Purifying Peel Off Mask de Shiseido (40 €). Mascarilla Hidratante The Treatment de La Mer (150 €). Isdinceutics Day (Pigmen Expert) & Night (Night Peel) de Isdin (33,45 €).

Dos semanas antes: elige tu perfume

Va a ser un hito en tu propia historia. Y te va a encantar asociarlo a una memoria olfativa. Si te gustan los perfumes florales, Gabrielle de Chanel es intenso y alegre, pero nada invasivo. Y tanto In White de Elie Saab, como For Her de Narciso Rodriguez son una apuesta segura.

Le Parfum In White de Elie Saab (82 €). For Her Eau de Toilette de Narciso Rodriguez (73 €). Gabrielle Eau de Perfume de Chanel (137 €).

Una semana antes: hazte un tratamiento

Una boda son palabras mayores. Ponte en manos profesionales para darle a tu rostro ese repaso esencial de hidratación y luminosidad que requieren estas ocasiones. Te proponemos:

Hydrafacial, un tratamiento en tres pasos que apenas dura 30 minutos y que es el favorito de Eva Mendes, y Beyoncé antes de pasar por la alfombra roja. Se basa en la hidradermoabrasión, un mecanismo exclusivo que promueve la renovación inmediata de la piel.

Imperial Gold es un clásico del Instituto de Belleza y Medicina Estética Maribel Yébenes con efecto flash rejuvenecedor inmediato. C-Radiance Lift, de Miriam Quevedo, es un protocolo con vitamina C al 50% y oro de 24 quilates que se aplica con maniobras tensoras

El día 'B': efecto flash obligatorio

Puede ser que los nervios no te hayan dejado dormir. O que te jueguen una mala pasada y amanezcas con un granito estratégico en el centro de tu rostro. Sea como fuere, lo que le tienes que pedir a tu maquillaje es que lo disimule todo sin comprometer la luz ni la naturalidad.

Flash Nude Fluid (36,90 €) de Filorga. Ampollas Acción Inmediata Doble Efecto Flash de Germinal (20 €). Blur & Go Stick de Lancôme (40 €).

Empieza siempre por una ampolla de efecto flash y sobre ella aplica primer y corrector antes de culminar con una base de maquillaje ligera y específica para disimular poros.

