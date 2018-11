2 nov 2018

A Charlotte Tilbury no le podría hacer más ilusión lanzar su mítica marca de cosméticos en nuestro país. Después de todo, su vida ha orbitado alrededor de la isla de Ibiza casi desde que era una niña. La británica habla un español coloquial con una naturalidad pasmosa que encaja con su personalidad arrolladora. Porque esta pelirroja alta, extrovertida y divina es la encarnación del boho chic.

Pero también del talento creativo desbordado y en constante movimiento. Su firma de cosméticos y maquillaje, Charlotte Tilbury Beauty, nació en sesiones de fotos con Kate Moss, Penélope Cruz o Cara Delevingne. Antes de que decidiera comercializarla, la versión casera de su Magic Cream era un secreto a voces entre tops y celebrities. Ahora está, junto con todo su magnífico arsenal de maquillaje pensado para multiplicar la luz del rostro, al alcance de todas las mortales.

Siete esenciales de maquillaje

Con estas armas de maquillaje de Charlotte Tilbury (a la venta en exclusiva en Sephora) se han creado los looks de Temperley London.

Paleta de Contouring Filmstar Bronze & Glow (65,55 €). / Prebase Hollywood Flawless Filter (40,55 €). / Matte Revolution en tono Amazing Grace (32,55 €). / Charlotte’s Magic Cream (90,55 €). / Iluminador Hollywood Beauty Light Wand (35,55 €). / Delineador de labios Lip Cheat (22,55 €).. pinit

Las claves del look Temperley

El backstage de los desfiles y las sesiones de fotos para las revistas más importantes del mundo han sido durante décadas el hábitat natural de Charlotte Tilbury. Y ese rostro ultraluminoso que recupera el glamour del Hollywood dorado (y por el que se pegan las famosas) es la seña de identidad de su trabajo. Para crear el look del desfile de primavera-verano 2019 de Temperly London, Charlotte puso el énfasis en un rostro besado por el sol con la luz como protagonista: "El truco para crear esta piel está en jugar con la prebase Magic Glow, el nuevo Hollywood Flawless Filter y el corrector Magic Away Concealer", explica. "Para el look de día hemos añadido sutiles toques de color coral en ojos y rojo mate en labios".

