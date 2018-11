2 nov 2018

Lucir unas uñas lisas, duras, brillantes y sanas está en tus manos, así de claro. Si no te las muerdes, eso ya es un paso a tu favor, pero no las ignores, porque tenerlas quebradizas, amarillentas, desiguales, etc., puede ser más que un asunto estético; de hecho, puede estar indicando que hay un problema de salud. ¿Por qué te crees, si no, que cuando vas a operarte o has tenido una intervención en el hospital no te permiten pintarte las uñas? Ellas son el mejor chivato de lo que le pasa a tu organismo.

Así que no te limites a cortar, limar y esmaltar tus uñas, da un paso más y estate alerta por si sufren algún cambio, ya que su aspecto no es un asunto insignificante. Y ante la menor sospecha de que algo no está funcionando, pide cita con un profesional para que te haga un diagnóstico. Lo más frecuente es que realice un cultivo para saber si hay hongos y que lo complete con una dermatoscopia para valorar si es está en lo cierto o si es un traumatismo o algo peor.

La doctora Mayte Truchuelo, dermatóloga del Instituto Dermatológico de Vithas Internacional, nos detalla las cinco patologías de las uñas más frecuentes y cómo hay que enfrentarse a ellas.

Hongos en las uñas

Pueden crecer debajo de la uña o sobre ella y son contagiosos, no tanto entre personas, pero sí es típico que empiecen en la uña del dedo gordo del pie y luego se contagien a las de alrededor. La uña suele presentar una tonalidad más oscura o un color blanco en la zona más distal y lateral (estos mismos síntomas, por cierto, pueden estar indicando también onicopatía traumática: uñas que se despegan, por caminar, correr o llevar un zapato de punta que nos apriete).

Tratamiento: Si la infección por hongos es muy pequeña, intentaremos tratarla con lacas antifúngicas y productos queratolíticos (a base de ácido salicílico o urea a alta concentración, que hacen que la uña se vuelva más fina). Si la infección es mayor, se requerirán pastillas antifúngicas; y en el caso de no responder a los tratamientos convencionales, el láser puede ser una alternativa. Se recomienda un tipo de láser que genere calor, como los Q-Switch, o un láser vascular de pulso largo, que lo que hace es calentar el lecho donde está el hongo y así lo destruye.

Melanoma

Se manifiesta como una mancha marrón que no desaparece pasados de tres a seis meses y que va creciendo y cambiando de forma, sin que el paciente note dolor.

Tratamiento: La indicación es la cirugía. Es preciso extirparlo totalmente; es decir, quitar la uña y parte del lecho ungueal.

Líneas de Beau

Son unas manchas blancas que aparecen en la uña, y aunque existe la creencia generalizada de que pueden producirse por una falta de vitaminas, no es así. Probablemente, estas líneas están ocasionadas por pequeños traumatismos que afectan al crecimiento de la uña.

Tratamiento: No tienen menor importancia y no es necesario seguir ningún protocolo ni aplicar ningún producto específico.

Uñas que se abren en capas

Es algo bastante frecuente y suele deberse a la sequedad o a una uña ya madura, donde la matriz (la raíz) ya no fabrica una tabla tan resistente.

Tratamiento: La clave es mantener una correcta hidratación. Para ello, recomiendo aplicar crema hidratante sobre toda la uña. También existen lacas a base de silicio.

Manicuras permanentes

Estos esmaltes aplicados durante mucho tiempo pueden hacer que la uña se vuelva más fina.

Tratamiento: Dejar a la uña descansar y utilizar este tipo de lacas de forma muy esporádica y limitada en el tiempo.

