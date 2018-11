7 nov 2018

Hace tiempo que la medicina estética ha dejado de ser cosa de sólo ricos y famosos: el bótox, aumentos de pecho y, cómo no, las infiltraciones de ácido hialurónico se han popularizado y mucho. Pero que se ofrezcan a precios reducidos, e incluso a plazos, no significa que se conozca de verdad en qué consisten. ¿Sabes de verdad todo lo que debes saber sobre los rellenos con ácido hialurónico?

¿Para qué sirven las infiltraciones de ácido hialurónico?

Principalmente, tienen tres usos: Para rellenar, como, por ejemplo, arrugas profundas u ojeras. Para dar volumen, sobre todo en labios y en pómulos. Y para mejorar la calidad de la piel aportando hidratación de larga duración en las capas más profundas.

¿Cómo mejora el ácido hialurónico la calidad de la piel?

Cuando se infiltra en microgotitas en las capas profundas de la piel, estimula todas las funciones cutáneas, por lo cual no sólo hidrata – dando un aspecto más terso y luminoso a la piel – sino que mejora la calidad de la piel en general, estimulando también la formación de colágeno desde el interior.

¿Todos los ácidos hialurónicos son iguales?

No, en absoluto. Estos se presentan con distinta reticulación: es decir, más o menos espesos y maleables. El especialista escoge si necesita una fórmula más densa o más ligera según la zona a trabajar y la necesidad que tenga de dar forma al producto.

¿Es seguro el ácido hialurónico?

Sí. Al ser un componente que se encuentra de forma natural en la piel, no da problemas de alergia. No sólo eso: tiene la ventaja de que, si se da algún problema, basta con inyectar una enzima llamada hialuronidasa que rompe la molécula de ácido hialurónico, de forma que es reabsorbido rápidamente por el organismo y desaparece.

¿De dónde se obtiene?

En el pasado se obtenía del humor vítreo de los peces y de las crestas de los gallos (pelín de grima sí que da, ¿verdad?), pero actualmente se elabora mediante biofermentación, con lo cual es un producto limpio y seguro.

¿Por qué les gusta a los médicos?

En primer lugar, por su seguridad. Además, porque se presenta en muchas fórmulas diferentes que permiten escoger la más adecuada a cada efecto buscado. Finalmente, porque se adapta perfectamente al tejido, se anatomiza perfectamente y mejora la calidad de la piel.

¿Cuánto dura el efecto?

¡No! De hecho, la legislación europea prohíbe las infiltraciones con materiales permanentes, como sucedía hace décadas con la silicona. El organismo va degradando el material de forma progresiva. Como media, las infiltraciones de ácido hialurónico duran de uno a dos años.

¿Es lo mismo el ácido hialurónico que la silicona?

No. La silicona –cuyo uso ahora está terminantemente prohibido– se usaba sobre todo en labios, y es la causante de la gran mayoría de los labios hinchados (los “labios de pato”) que tan (justa) mala fama le ha dado. El problema de la siliciona es que puede tener muchos efectos secundarios y además no desaparece, por lo que era muy difícil retirarla. El ácido hialurónico, al acabar siendo reabsorbido por el organismo y ser biocompatible, no presenta esos problemas, pues incluso si la infiltración es exagerada o excesiva, desaparecería con el tiempo.

¿El ácido hialurónico sube las cejas?

No. Si notas unas cejas más picudas y arqueadas que las de Jack Nicholson y Zapatero juntos, no es por culpa del ácido hialurónico, sino del botox. De la misma forma que la toxina botulínica no puede hinchar los labios ni los pómulos, el ácido hialurónico no puede elevar las cejas.

