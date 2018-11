13 nov 2018

No es lo mismo limpiar que desmaquillar el rostro y, a veces, no somos conscientes de lo importante que es que -una limpieza facial perfecta- tenga cabidad en nuestra rutina.

Si te maquillas a diario, debes saber que el rostro acumula muchas partículas de suciedad a lo largo del día y que utilizar limpiadores o desmaquillantes como los que ha desvelado Laura Escanes en su cuenta de Instagram es tu mejor apuesta. Atentas: porque ya agotó un contorno de ojos y podría ocurrir lo mismo.

Hay muchos productos para limpiar en profundidad el rostro: toatillas desmaquillantes, leche limpiadora, agua micelar, gel limpiador... En concreto, la influencer utiliza la fórmula de bálsamo desmaquillante más agua micelar. Una doble limpieza no siempre imprescindible pero sí recomendable.

1. Take The Day Off Desmaquillante de Ojos y Rostro en Balsamo de Clinique (27 euros). 2. Agua micelar desmaquillante calmante Hydra Life de Dior. (29,95 euros). pinit

A través de su Instagram Stories ha enseñado sus dos productos estrella: Take The Day Off Desmaquillante de Ojos y Rostro en Balsamo de Clinique y el Agua Micelar Desmaquillante Calmante Hydra Life de Dior. "La combinación entre el bálsamo y el agua micelar hace que me quede una piel increíble cada noche y cada mañana", asegura Laura Escanes. Ambos son para todo tipo de pieles y de uso diario.

Si, como ella, quieres probar a seguir esta rutina de limpieza facial, este es el orden que debes seguir: aplica primero el bálsamo desmaquillante mediante pequeños toques con tus dedos sobre la piel seca y realiza movimientos circulares. Después retíralo con agua tibia y asegúrate de eliminar por completo el producto. A continuación, utiliza un algodón para aplicar el agua micelar por el rostro y hazlo con delicadeza. Aclara con agua tibia. Por último, aplica tu crema habitual para devolver la hidratación a tu piel.

No te pierdas...

-Así se consigue el maquillaje glow de Laura Escanes

-El eyeliner de Laura Escanes que vas a querer en tus 'looks' de fiesta esta Navidad

-Los ocho mejores contornos de ojos de farmacia