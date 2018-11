27 nov 2018

Todo, todo, todo lo que debes saber para que tu nuevo tatuaje esté perfecto –¡y tu piel también!– Los cuidados 'posttattoo' son imprescindibles para evitar complicaciones en la piel y para que además esté más bonito y luminoso durante mucho tiempo.

- En el estudio de tatuaje te darán las instrucciones para cuidar tu tatuaje recién hecho, pero sobre todo pon especial atención en la higiene, para evitar que se infecte.

- Una vez te hayan hecho el tatuaje, lo cubrirán con un poco de vaselina y una gasa. Retira esta pasadas 24 horas y lava la zona con un jabón antibacteriano, que podrás comprar en la farmacia. Sécalo con muchísimo cuidado, con una toalla limpia y a toquecitos suaves.

- Lava el tatuaje con agua y jabón varias veces al día, secando siempre con el mismo cuidado.

- Es normal que se forme una costra, así como que el área del 'tattoo' te pique. No te arranques esa herida, ni te rasques… ¡No lo toques! Deja que cure solo, dedicándole los cuidados antes descritos: lavar, secar, hidratar.

- Si tienes la más mínima señal de que el 'tattoo' no está curando bien, si la piel está inflamada o enrojecida; si la zona está muy caliente o se forman bolsas de pus, acude al médico de inmediato. De inmediato. Puede ser desde una reacción a las tintas a una infección.

- Una vez se haya secado el tatuaje, aplica una capa de hidratante muy rica. La vaselina pura es una gran opción, al igual que la clásica Aquaphor de Eucerin. Es verdad que son cremas muy untuosas, que no se absorben, pero esa es la meta: mantener el área muy hidratada y sellada frente al exterior.

- Nada de sumergir el área del tatuaje en agua, sea en la bañera o en la piscina. Es tiempo de duchas cortas con agua templada.

- Procura que nada –ni ropa, ni calzado, ni joyas– roce el tatuaje.

- Una vez curado, recuerda seguir usando protección solar sobre él a diario, al igual que hidratarlo bien. Es la forma de que los colores mantengan su intensidad y el diseño se vea luminoso.

- Evita el sol: no dejes que los rayos toquen los 'tattoos' recién hechos, ya que altera la tinta y hace que quede irregular. Pero no creas que la radiación ultravioleta afecta solo a los tatuajes recientes: también degrada y altera el color de aquellos que llevan ya tiempo hechos. Usa siempre protección solar SPF 50 y con índice anti UVA PA+++ en todos los tatuajes que no están perfectamente cubiertos por la ropa.

