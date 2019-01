8 ene 2019

Perfeccionar el inglés. Comer más pescado. Cocinar más en casa. Ir al gimnasio al menos tres veces por semana (y no, la sauna no cuenta). Dejar el ascensor y subir por las escaleras. Seamos sinceras… ¿quién no ha iniciado algún enero haciéndose al menos alguno de esos propósitos? Eso sí… otra cosa es que nos duren hasta más allá de marzo. Por eso le vamos a dar la vuelta a la tortilla y proponer un plan B: eliminar de nuestra vida algunas de estas malas costumbres de belleza, ¡y para (casi) siempre!

Arrancarse el esmalte de uñas

Para hacer el cuento corto: no solo nos llevamos el esmalte, sino también capas de queratina de las uñas, fragilizándolas. Y, vale, que sabemos que da mucho gustito cuando sale todo el color en una sola capa, pero si no resistes la tentación, compra un poco de pegamento Imedio de toda la vida y juega a aplicártelo en el hueco de la mano como cuando éramos pequeñas.

Tocarse los granitos

Es inevitable. Lo hacemos. Sobre todo, si aparece en una zona fácilmente accesible, como la cara: en cuanto aparece cualquier tipo de impureza, parece como si dedos y granos estuvieran imantados. Y no paramos hasta montar el lío, ¿verdad? Aunque sabemos que si a un grano lo dejamos en paz dura dos días, y que si lo tocamos la pifiamos durante una semana, parece que nos falta tiempo para acabar con él. ¿Nuestro consejo? Poner una minitirita o un trozo de esparadrapo sobre el granito. No es precisamente discreto, pero así lo dejamos en paz.

Lavarse el pelo demasiado a menudo, o demasiado poco

El primer defecto se cura con un toque de champú seco (ocasional, por favor); evitando productos que engrasen el cabello en la raíz y, si hace falta, lavar solo la raíz. El segundo, metiendo la cabeza en la ducha y dándole una buena champunada. En ambos casos, el cuero cabelludo lo agradece y el premio es un pelo más sano.

No refrescar el corte

Porque lo queremos dejar crecer. Porque, total, llevando coleta no se nota si la melena tiene un dedo menos, o tres dedos más. Porque nuestra peluquería favorita no es barata. Porque nos da pereza ir a nuestra peluquería favorita… Hay muchas razones para acudir a cortarnos el pelo con frecuencia: el corte se mantendrá mejor; el tiempo de peinado disminuirá; nos ahorraremos un imparable proceso de apertura de puntas y, en consecuencia, pelo espeluchado…

No aplicarse un sérum antioxidante cada mañana

Uses o no protector solar a diario (que está tan manido que ni lo vamos a incluir en el listado de cosas molonas que me ahorrarán manchas, arrugas y flacidez en el futuro), otro GRAN favor que le puedes hacer a tu piel es aplicarte un sérum antioxidante cada mañana. Es como la cota de malla de los guerreros medievales: una protección estupendérrima que (a) defiende tu piel y le ahorra trabajo, evitando así daños evitables y (b) multiplica la eficacia del protector solar. Si te lo aplicas, claro… ;-)

Irse a dormir sin limpiar el rostro

Lo sabemos: este consejo está tan repetido que da una pereza mortal. Es casi como recomendar beber dos litros de agua: una obviedad. Y sí, estamos aburridicas de oírlo. Pero… ¿saben qué? Es porque realmente no limpiarse la cara cada noche se nota, y mucho. (Para mal, claro está). Porque no por repetido es menos cierto… Así que no hemos podido incluirlo en nuestro listado porque una limpieza al final del día es una buena forma de tener una piel más bonita.

