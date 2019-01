10 ene 2019

El mundo beauty de las mascarillas para el rostro es infinito y no es que ahora se hayan convertido en una moda millennial -que también- es que son casi tan necesarias como cumplir con la rutina de limpieza facial diaria.

Hay mascarillas para hidratar, para desintoxicar, para dar luminosidad a las pieles apagadas, para calmar o para cuidar el contorno de ojos. Por eso encontrar "nuevos" tratamientos de belleza través de personas que ya los han probado es una maravilla.

Hoy la protagonista es Laura Escanes, experta en mimar y cuidar su piel. Hace tan solo unos días subió una fotografía a su cuenta de Instagram en la que aparecía con una mascarilla glitter en su rostro. La purpurina del producto fue lo que más llamó nuestra atención y es que se trata de la Glow Job de Too Faced. Sí, aquella que se volvió viral en su lanzamiento hace dos años y que se agotó en tan solo una hora.

Se trata de una peel off mask, que aportará luminosidad y una suavidad extrema a tu rostro. Es perfecta para aplicarla este invierno antes del maquillaje. Nunca llegó a venderse en España y solo está disponible en la página web de la marca por 42 dólares, pero hay muchas alternativas similares: como la Glittermask de Glamglow de venta en Sephora.

Si no has utilizado nunca una mascarilla, debes saber que no solo tendrá beneficios para tu piel, sino que se convertirá en tu ritual favorito de belleza (basta con utilizarla un día a la semana según los expertos). Los mejores diez minutos de relajación para dejar la mente totalmente en blanco. ¿A qué esperas para probar una?

