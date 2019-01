17 ene 2019

Lo sabemos... Cada vez tenemos más imprescindibles en el neceser... Pero lo cierto es que nuestras 'influencers' y famosas favoritas no dejan de darnos sus consejos de belleza a través de las redes sociales y nosotras como no... No nos podemos resistir a apuntar todos y cada uno de ellos. Y si la que nos lo cuenta, es como en este caso Laura Escanes, mejor que mejor.

Y es que si hay una cosa que además de sus 'looks' nos encanta de la 'influencer', es su cutis perfecto. Por eso ya nos hemos apuntado su nuevo consejo de belleza para incorporarlo a nuestra rutina de limpieza facial.

Laura Escanes ha confesado a través de sus 'stories' de Instagram que esos dos imprescindibles son: La loción clarificante de Clinique y el bálsamo desmaquillante.

Laura Escanes ha compartido a través de 'stories' su dos imprescindibles de limpieza facial. pinit Instagram.

"Desde que he descubierto la loción la utilizo todas las mañanas y noches. Con un algodoncito lo mojo y me lo pongo por toda la cara y da una sensación de tener la cara súper fresca y súper limpia. Esto me lo hago después de limpiarme bien la cara con el bálsamo limpiador. Es un desmaquillante en bálsamo que es como si fuera una crema hidratante. Yo lo cojo con la mano siempre, me lo pongo por toda la cara, lo masajeo bien para quitar el maquillaje y la suciedad, incluso a veces con algún cepillo limpiador que quita la suciedad más en profundidad y luego con agua lo enjuagas y la piel queda como la de un bebé" ha asegurado la 'influencer' en sus 'stories'.

Así que después de estas recomendaciones, nos hemos puesto a buscar en la web los productos y ¡Tenemos buenas noticias!

Ambos productos están disponibles y rebajados en Douglas. Por un lado, la loción te costará 25,95 euros.

Loción Clarificante 2 Clarifying de Clarins, 25,95 euros. pinit Douglas.

Y por el otro, el bálsamo desmaquillador 18,95 euros.

Bálsamo desmaquillante de Clarins, 18,95 euros. pinit Douglas.

¿Preparada para lucir una piel perfecta?

