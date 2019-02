21 feb 2019

La influencer Mery Turiel no solo es una experta en cazar las nuevas tendencias de moda. De vez en cuando nos deleita con alguna maravilla de maquillaje o con algún producto de belleza en Instagram, como este sérum antiedad con ácido glicólico que te deja buena cara al instante.

El Acglicolic Liposomal de Sesderma (39,95 euros) se trata de un producto que se puede utilizar a cualquier edad y que es apto para todo tipo de piel, pero hay que tener en cuenta una serie de condiciones que giran entorno al ácido glicólico.

Este famoso ingrediente pertenece a la familia de los ácidos alfa hidroxiácidos (AHA) y es un principio activo muy potente que formulado con un sérum, por ejemplo, tiene múltiples beneficios para la piel: favorece a la regeneración del colágeno, aporta firmeza y elasticidad, borra los signos del envejecimiento por la exposición solar y tal y como explica Mery Turiel en Instagram, "Deja la piel muy suave y disimula las imperfecciones" (y las rojeces, por supuesto).

Pero hay algo a tener en cuenta: este ácido exfolia, por lo tanto elimina todas las células muertas y deja un rostro iluminado y renovado. Su fórmula es tan efectiva que podría llegar a ser agresiva con la piel si no se utiliza con precaución. Como bien explica la influencer, si nunca has probado este tipo de productos primero debes aplicarlo de forma intermitente: "Si nunca has usado ácido glicólico es mejor aplicarlo noche sí, noche no hasta que la piel se acostumbre". De lo contrario, la piel podría resecarse, agrietarse e irritarse.

Acglicolic Liposomal de Sesderma (39,95 euros). pinit sesderma

¿Cómo se aplica un sérum?

Después de haber realizado tu rutina de limpieza diaria en el rostro, pon de 3 a 4 gotitas del sérum en la palma de la mano con ayuda del dosificador. Frota el producto unos segundos y aplícalo presionando sobre el rostro hasta que absorba. Evita las zonas más sensibles como los párpados o el contorno de los ojos.

Después utiliza tu crema hidratante habitual para evitar que la piel se seque. Además, los expertos recomiendan que, si vas a salir a la calle y te va a dar el sol, es muy importante que des una buena capa de protección solar de 50 en la cara. Recuerda que el ácido glicólico penetra muy profundamente en la dermis y puede dejar la "piel nueva" desprotegidas frente a los rayos solares. ¿Lista para acabar de una vez por todas con las imperfecciones?

No te pierdas...

-Retinol: el activo antiedad que adoran los dermatólogos y Kim Kardashian

-El nuevo sérum de Paula Echevarría con vitamina C que promete frenar las arrugas

-Kim Kardashian y Meghan Markle comparten un exfoliante que cambia la cara